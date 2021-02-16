Зачем Кремль устроил Навальному "адовый фарс"?

В Бабушкинском районном суде прокурор Екатерина Фролова потребовала осудить Алексея Навального якобы "клевету на ветерана" к штрафу в 950 000 рублей. Аргументация экзотическая: Фролова заявила, что Навальный призвал людей становиться националистами, использовал риторику Власова, и все это - это "сознательная дискредитация роли СССР в победе в Великой Отечественной войне". Защита указывает на то, что Навльный сделал оценочные суждения участников политического ролика в поддержку поправок к Конституции :"Слова из комментария не сообщают каких-либо фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности. Ни одного факта не выявили и эксперты. Таким образом Навальный не оклеветал, а выразил свое отношение к людям участвующим в агитационном ролике", - указывает адвокат Ольга Михайлова. Сам Навальный считает происходящее политически мотивированным фарсом.

Следующее заседание назначено на 20 февраля. На тот же день, когда в Мосгорсуде рассматривается апелляция Навального на новый приговор по делу "Ив Роше."

Главные политические события начала 2021 года обсуждают политик и экономист Владимир Милов и политический обозреватель Георгий Бовт.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 16 февраля в 19:05