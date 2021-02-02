Майкл Калви заявил в суде, что не признаёт вину

В Мещанском суде Москвы во вторник началось рассмотрение по существу уголовного дела о растрате в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкл Калви. На заседании бизнесмен заявил, что не признаёт вину. Об этом сообщает ТАСС.
В суде прокурор зачитал обвинительное заключение. Согласно ему, Калви разработал и возглавил осуществление плана по хищению денег. На вопрос суда, понятно ли ему обвинение, бизнесмен ответил утвердительно. Однако, Калви настаивает, что не нарушал закон и не создавал преступную группу. "В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку." - заявил основатель Baring Vostok.
- В начале ноября 2020 года Верховный суд России освободил Калви из-под домашнего ареста. Бизнесмену и другим подсудимым по его делу заменили меру пресечения на запрет определённых действий.
- Основателя Baring Vostok обвиняют в растрате. Дело против него возбудили в феврале 2019 года после жалобы акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров "Восточного" проголосовать за прощение кредита "Первого коллекторского бюро" в два с половиной миллиарда долларов в обмен на акции люксембургского фонда IFTG. Калви называет обвинения в свой адрес ложью и связывает их с корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка.
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