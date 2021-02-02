Майкл Калви заявил в суде, что не признаёт вину

В Мещанском суде Москвы во вторник началось рассмотрение по существу уголовного дела о растрате в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok, гражданина США Майкл Калви. На заседании бизнесмен заявил, что не признаёт вину. Об этом сообщает ТАСС.

В суде прокурор зачитал обвинительное заключение. Согласно ему, Калви разработал и возглавил осуществление плана по хищению денег. На вопрос суда, понятно ли ему обвинение, бизнесмен ответил утвердительно. Однако, Калви настаивает, что не нарушал закон и не создавал преступную группу. "В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку." - заявил основатель Baring Vostok.