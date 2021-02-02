СМИ: США могут снять санкции с "СП-2" при выполнении ряда условий

Соединённые Штаты готовы при определённых условиях отменить санкции против строящегося газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом пишет германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным газеты, новая администрация США добивается от Германии "пакетного предложения", которое учло бы опасения Вашингтона в связи с сооружением газопровода. В частности, речь идёт о создании механизма, который гарантировал бы продолжение поставок газа через территорию Украины и после запуска "Северного потока – 2". Он предусматривал бы, что, если Россия сократила бы транзит через Украину, автоматически прекратились бы и поставки через "Северный поток – 2".

Государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен (Niels Annen) в интервью Handelsblatt высказался за компромисс с США, указав на то, что администрация Дональда Трампа не была настроена на переговоры с Германией, а от администрации Джо Байдена поступают сигналы о готовности договориться. При этом газета отмечает, что германское правительство пока не идёт навстречу США.

Конгресс США принял законы, которые позволяют вводить санкции против судов, которые осуществляют укладку труб, их владельцев, а также компаний, которые предоставляют им услуги. Пока что санкции введены против небольшого числа российских судов и компаний – их владельцев, закон, однако, предусматривает возможность их расширения, в том числе и на компании из Германии и других стран. Из-за этого от сотрудничества с проектом уже отказался ряд фирм. Тем не менее сооружение "Северного потока – 2", остановленное более года назад, недавно возобновилось. Сейчас российская баржа "Фортуна" ведёт работы в экономической зоне Дании. Остаётся достроить чуть более 100 километров газопровода.

Власти Германии, несмотря на критику ряда партнёров по ЕС, а также резолюцию Европарламента, призвавшую остановить строительство из-за отравления и ареста Алексея Навального, продолжают настаивать на том, что проект будет реализован.

США выступили против проекта, утверждая, что он может стать инструментом давления России как на ЕС, так и на Украину.