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Как устроен рынок аренды жилой недвижимости в России. Уловки мошенников, непонятные цены и неадекватные соседи. В каких случаях полиция не поможет, за чей счет ремонт в съемной квартире и при чем здесь мэрия Бирмингема.



Участвуют:

руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор,

президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский,

адвокат Антон Ежов

и наши друзья, которые снимали квартиры в России и Великобритании