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Квест: снять/сдать квартиру

Квест: снять/сдать квартиру
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Квест: снять/сдать квартиру

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Как устроен рынок аренды жилой недвижимости в России. Уловки мошенников, непонятные цены и неадекватные соседи. В каких случаях полиция не поможет, за чей счет ремонт в съемной квартире и при чем здесь мэрия Бирмингема.

Как устроен рынок аренды жилой недвижимости в России. Уловки мошенников, непонятные цены и неадекватные соседи. В каких случаях полиция не поможет, за чей счет ремонт в съемной квартире и при чем здесь мэрия Бирмингема.

Участвуют:
руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор,
президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский,
адвокат Антон Ежов
и наши друзья, которые снимали квартиры в России и Великобритании
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