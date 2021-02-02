Как устроен рынок аренды жилой недвижимости в России. Уловки мошенников, непонятные цены и неадекватные соседи. В каких случаях полиция не поможет, за чей счет ремонт в съемной квартире и при чем здесь мэрия Бирмингема.
Участвуют:
руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор,
президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский,
адвокат Антон Ежов
и наши друзья, которые снимали квартиры в России и Великобритании
Участвуют:
руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор,
президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский,
адвокат Антон Ежов
и наши друзья, которые снимали квартиры в России и Великобритании