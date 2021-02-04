Данные о местоположении абонентов рассекретят для силовых ведомств

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, предполагающий вывод данных о местоположении мобильного телефона из-под тайны связи. По мнению Минцифры, такое решение поможет более оперативно организовывать поиски пропавших людей.

Правоохранительные органы смогут получить эти данные по запросу без решения суда. Замглавы ведмства Олег Иванов объяснил РБК, что сейчас координаты абонентских устройств являются тайной и операторы обязаны обеспечивать ее соблюдение. Тем не менее операторы могут предоставлять служебную информацию, включающую координаты пропавших граждан. Но в настоящее время координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью, а в случае с поиском пропавших людей "счёт идёт на часы".

Проект в нынешнем виде облегчит жизнь правоохранительных органов, поскольку для получения данных о местоположении им не нужно будет получать решения суда, говорит управляющий партнер юридической группы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев. Сейчас запрашивать такие данные могут органы Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Службы внешней разведки и Федеральной таможенной службы".

"Естественно, запрашивать подобную информацию имеют право исключительно оперативные сотрудники этих служб в рамках дел оперативного учета, при наличии обоснованной необходимости. Однако практика показывает, что по сути любой оперативный сотрудник может без всяких проблем формально обосновать необходимость получения сведений о любом лице, даже не являющимся объектом его разработки", — указывает Гавришев.