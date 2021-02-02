В Хабаровске прошли одиночные пикеты в поддержку Навального

В Хабаровске во вторник местные активисты провели одиночные пикеты в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Они выступили против судебного преследования оппозиционера. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Участники акций вышли с плакатами в центр города. Сотрудники полиции не мешали проведению одиночных пикетов. На плакатах, которые держали активисты, было написано: "Путин сажает главного оппонента" и "Навальный сидит, потому что выжил".

В Москве во вторник здании Мосгорсуда рассматривается ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше", приговор по которому был вынесен оппозиционеру в 2014 году.