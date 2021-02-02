В Хабаровске прошли одиночные пикеты в поддержку Навального

В Хабаровске во вторник местные активисты провели одиночные пикеты в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Они выступили против судебного преследования оппозиционера. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Участники акций вышли с плакатами в центр города. Сотрудники полиции не мешали проведению одиночных пикетов. На плакатах, которые держали активисты, было написано: "Путин сажает главного оппонента" и "Навальный сидит, потому что выжил".
В Москве во вторник здании Мосгорсуда рассматривается ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше", приговор по которому был вынесен оппозиционеру в 2014 году.
- 29 декабря ФСИН объявила Навального в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока, в частности, не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истёк 30 декабря, а приговор по так называемому делу "Ив Роше" – 3,5 года лишения свободы условно, – согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен с нарушением прав Навального.
- 18 января суд, который проходил в здании ОВД в Химках, отправил Навального в СИЗО до 15 февраля. За сутки до этого оппозиционер прилетел в Москву из Германии, где проходил с августа лечение после отравления в России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.