Центр Москвы оцеплен в ожидании акции сторонников Навального 

К Манежной площади в Москве стянуты внушительные силы полиции - сотни сотрудников Росгвардии и десятки единиц спецтехники, сообщают очевидцы. Пушкинскую площадь полностью оградили металлическими заборами, вокруг неё выставлено оцепление. На вход и выход закрыты станции метрополитена "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Александровский сад" и "Театральная". Таким образом власти пытаются пресечь акцию протеста против отправки в колонию оппозиционного политика Алексея Навального.

Незадолго до этого штаб Алексея Навального призвал всех сторонников оппозиционера выйти на Манежную площадь в центре столицы. К десяти часам вечера по московскому времени известно о минимум двадцати задержанных.

Сторонники Навального также собираются в центре Санкт-Петербурга. Там также начались задержания.

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