Лицом к событию. Искоренить в стране "навальнятину"!

Лидеры думских партий встретились с президентом РФ, чтобы поделиться наболевшим. Наболел у них главным образом Алексей Навальный и его сторонники. "Вся эта навальнятина", как выразился Зюганов Г.А. Важнее для депутатов проблемы нет. Остальные в стране решены. О "многопартийности" по-российски - политик Борис Вишневский. У нас в гостях также шеф отдела расследований "Новой газеты" Сергей Соколов. Говорим об их последних работах.