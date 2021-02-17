Лидеры думских партий встретились с президентом РФ, чтобы поделиться наболевшим. Наболел у них главным образом Алексей Навальный и его сторонники. "Вся эта навальнятина", как выразился Зюганов Г.А. Важнее для депутатов проблемы нет. Остальные в стране решены. О "многопартийности" по-российски - политик Борис Вишневский. У нас в гостях также шеф отдела расследований "Новой газеты" Сергей Соколов. Говорим об их последних работах. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Телефон прямого эфира 88002002212, звоните начиная с 19.05
Искоренить в стране "навальнятину"!
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