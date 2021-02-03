Власти России ищут способ для защиты Крыма от санкций

Минэкономразвития разработало законопроект о введении особого правового режима в аннексированном Россией Крыму, который, по замыслу властей, поможет избежать западных санкций благодаря анонимности инвесторов. Документ есть в распоряженииРБК, его подлинность подтвердил представитель министерства.
Новый режим — "особые административные районы" (ОАР) — будет действовать на всей территории аннексированного Крыма, а его участниками смогут стать российские компании из любого региона, но без филиалов и представительств за пределами полуострова.
Инвесторы должны будут вложить не менее 150 миллионов рублей в экономику Крыма - на развитие или создание производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха. Участник ОАР сможет также пользоваться преимуществами свободной экономической зоны.
Ввести в аннексированном Россией Крыму офшорную зону с гарантией анонимности инвесторов ранее предлагали местные чиновники. Большинство российских компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, которые отрежут их от валютных инвестиций и торговли с европейскими партнерами, отмечает РБК.
- Впервые западные санкции в отношении России были одобрены в июле 2014-го года, после аннексии Россией Крыма и на фоне обвинений в адрес Москвы об оказании военной поддержки воюющим в Донбассе сепаратистам. С тех пор они продлеваются каждые шесть месяцев. Санкции предусматривают в частности запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя, инвестиции в экономику аннексированных регионов, запрет для европейских круизных судов входить в порты Крыма, запрет на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году, утверждая, что выполняет волю народа полуострова, высказанную на референдуме. Голосование было проведено вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают эти действия нарушением норм международного права и не признают аннексию. Россия называет присоединение Крыма "восстановлением исторической справедливости".
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