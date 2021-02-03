Власти России ищут способ для защиты Крыма от санкций

Минэкономразвития разработало законопроект о введении особого правового режима в аннексированном Россией Крыму, который, по замыслу властей, поможет избежать западных санкций благодаря анонимности инвесторов. Документ есть в распоряженииРБК, его подлинность подтвердил представитель министерства.



Новый режим — "особые административные районы" (ОАР) — будет действовать на всей территории аннексированного Крыма, а его участниками смогут стать российские компании из любого региона, но без филиалов и представительств за пределами полуострова.

Инвесторы должны будут вложить не менее 150 миллионов рублей в экономику Крыма - на развитие или создание производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха. Участник ОАР сможет также пользоваться преимуществами свободной экономической зоны.

Ввести в аннексированном Россией Крыму офшорную зону с гарантией анонимности инвесторов ранее предлагали местные чиновники. Большинство российских компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, которые отрежут их от валютных инвестиций и торговли с европейскими партнерами, отмечает РБК.