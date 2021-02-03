"Сова": в России вновь выросло число нападений на ЛГБТ-людей

Количество нападений на представителей ЛГБТ в России вновь выросло по сравнению с прошлым годом, следует из доклада центра "Сова" о преступлениях на почве ненависти.

В 2020 году центр "Сова" зафиксировал 16 избитых, годом ранее – одну убитую и 7 пострадавших, в 2018 году – пятерых избитых и одного убитого.

По мнению правозащитников, рост количества нападений на ЛГБТ не случаен. С одной стороны, он связан с высоким уровнем бытовой гомофобии российского общества. Так, согласно опросу "Левада-центра", в 2019 году 56 процентов россиян заявили о "скорее отрицательном" отношении к геям и лесбиянкам.

Кроме того, негативные эмоции по отношению к представителям ЛГБТ были подогреты властями после принятия в 2013 году закона, запрещающего "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным.

Всплеск гомофобных преступлений в 2020 году эксперты центра связали со смертью создателя движения "Оккупай-педофиляй", националиста Максим Марцинкевича по прозвищу Тесак. По официальной версии, в сентябре он покончил собой в СИЗО в Челябинской области. В октябре 2020 года в Архангельске группа молодых людей "в память" о нём провела "охоту на педофила". Они списались через интернет с мужчиной от имени несовершеннолетнего подростка и пригласили его на встречу, где устроили ему допрос на камеру и заставили пить мочу. В декабре 2020 года в Саратове ультраправые из "Оккупай-педофиляй" избили студента театрального института Илью Бондаренко после того, как тот отказался дать им прикурить.

По данным правозащитников, статистику нападений на ЛГБТ пополняют и те, кого сочли принадлежащими к этой группе. Так случилось в январе 2020 года в Санкт-Петербурге с прохожим, чей внешний вид не понравился нападавшим; или в Москве с подростками, крашеные волосы которых вызвали подозрение в их "нетрадиционной" сексуальной ориентации.

В докладе центра "Сова" не учитываются данные о пострадавших в республиках Северного Кавказа и в аннексированном Россией Крыму.

Правозащитники также подчёркивают, что их данные, к сожалению, являются лишь слабым отражением того, что происходит в действительности, и не отражают истинного размаха насилия.