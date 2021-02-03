"Власть идёт на беспредел". Полицейский в Иванове уволился в поддержку Навального

Старший лейтенант полиции в городе Иваново записал видеообращение, в котором заявил, что увольняется со службы из-за отправки в колонию оппозиционера Алексея Навального. На видео обратило внимание издание IvanovoNews.

Обращение Сергея Римского было размещено в сети накануне, 2 февраля, — сообщает издание. В нём Римский говорит, что после решения суда об отправке Навального в колонию он не может больше работать в полиции.

"Для меня никогда не было важно на чьей стороне сила. Для меня как для сотрудника полиции было важно лишь то, на чьей стороне правда. И подобные приговоры я не могу назвать правосудием. Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идёт на беспредел, осуществляя политические репрессии в чистом виде. К сожалению, мы достигли того момента, когда уже нельзя оставаться в стороне", — говорит Римский. Он так же отметил, что сотрудники с такими же принципами как у него, из полиции увольняются или сокращаются.

Бывший полицейский рассказал IvanovoNews, что два месяца назад был уволен с должности инспектора изолятора временного содержания по сокращению штатов, но имел возможность остаться на службе. "Но пока я решал, политическая ситуация изменилась, и я уже не мог оставаться в полиции", — сказал он.

Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение отправить Навального в колонию после обращения ФСИН. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на реальный срок в колонии. Политик проведёт в заключении чуть больше 2,5 лет.

Оппозиционер свою вину отрицает как по уголовному делу, по которому он был осуждён, так и по нарушению порядка условного заключения, за которое он отправлен в колонию. Его сторонники считают преследование политическим, в поддержку оппозиционера и с осуждением позиции Москвы высказались ведущие мировые политики.