США и Совет Европы осудили приговор Алексею Навальному

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с вынесенным Навальному приговором. Подобно любому российскому гражданину, Алексей Навальный должен пользоваться правами, предоставляемыми российской конституцией, а Россия имеет международные обязательства – соблюдать принцип равенства перед законом и право на свободу слова и мирные собрания", – отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства США.

"Вынесенный сегодня приговор, требующий заключения Алексея Навального в исправительную колонию на три с половиной года, является вызовом всякой объективности и идет вразрез с международными обязательствами России по соблюдению прав человека", – заявила 2 февраля комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

"Политически мотивированный приговор, вынесенный Алексею Навальному, показывает истинное лицо российских властей, которые, похоже, намерены арестовать любого, кто осмелится выступить против их преступлений и нарушений прав человека", – говорится в заявлении директора российского представительства Amnesty International Натальи Звягиной.

На днях президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обратился к нему с призывом незамедлительно освободить Навального, говорится в публикации "Голоса Америки". Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности введения против Москвы новых санкций в связи с ситуацией вокруг оппозиционного политика.

Реакция на приговор московского суда, вынесенный 2 февраля Алексею Навальному, продолжает поступать.