Лицом к событию. Путин и "Батька", братья по крови

Ночь длинных дубинок. Чудовищная жестокость по отношению к людям, которых вывело на улицу сообщение: Навального отправят в колонию. Людям нельзя выражать ни поддержки, ни возмущения. Иначе избиения и автозак. При этом Кремль настаивает на том, что события в России имеют совершенно другую приороду, чем события в Беларуси. Не хотят видеть и признавать параллелей. Повод, да, другой, но природа, корни, они как раз одни и те же. В передаче участвуют политики, аналитики и журналисты из Москвы, Минска и Санкт-Петербурга.