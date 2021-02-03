Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обрушился оскорблениями в адрес студента МГУ Сайд-Мухаммада Джумаева, оказавшего сопротивление сотрудникам ОМОН во время митинга в Москве 23 января, сообщает Кавказ.Реалии.
Чиновник назвал его в своём выступлении оскорбительными словами и обращается к нему в женском роде. Джумаеву посвящено несколько минут эфирного времени в новостях местного государственного телеканала "Грозный".
Уничижительные высказывания были сделаны на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 3 февраля в Грозном.
Глава Чечни также заявил, что, хотя СМИ сообщают о тысячи задержанных, из них выделяют только этническую принадлежность Джумаева.
- Кадры рукопашного боя студента МГУ Джумаева с силовиками 23 января распространились в интернете. Полиция объявила молодого человека в розыск, и 28 января он был задержан в Псковской области. Предположительно, он пытался покинуть страну. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, он арестован на два месяца и признал вину.
- Как заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов в ходе беседы с родственниками молодого человека 28 января, на него "плохо повлияли" отсутствие отцовского воспитания и жизнь вне Чечни.
- Между тем в соцсетях развернулась кампания с призывом освободить Джумаева. За пикет в его поддержку 29 января в Москве задержали активистку Дину Пхунтсок.
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