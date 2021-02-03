Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обрушился оскорблениями в адрес студента МГУ Сайд-Мухаммада Джумаева, оказавшего сопротивление сотрудникам ОМОН во время митинга в Москве 23 января, сообщает Кавказ.Реалии.

Чиновник назвал его в своём выступлении оскорбительными словами и обращается к нему в женском роде. Джумаеву посвящено несколько минут эфирного времени в новостях местного государственного телеканала "Грозный".

Уничижительные высказывания были сделаны на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 3 февраля в Грозном.

Глава Чечни также заявил, что, хотя СМИ сообщают о тысячи задержанных, из них выделяют только этническую принадлежность Джумаева.