США продлили договор с Россией о сокращении ядерных арсеналов

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о продлении американской стороной договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СВН-3).

"Президент Байден обещал американскому народу обеспечить безопасность от ядерной угрозы путём восстановления лидирующей роли США в области контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Сегодня Соединённые Штаты предприняли первый шаг к тому, чтобы осуществить это обещание", – говорится в заявлении Блинкена, распространённом в среду Госдепартаментом.

В тексте Энтони Блинкен отмечает, что, взаимодействуя с Москвой, как в случае с продлением СНВ-3 или для решения возникающих кризисов и конфликтов, американцы одновременно сохраняют бдительность относительно вызовов, которые Россия ставит для США и всего мира. "Даже если мы работаем с Россией для продвижения американских интересов, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за враждебные действия, за нарушения прав человека. И будем делать это совместно с нашими союзниками и партнёрами", – подчеркнул американский госсекретарь.

МИД России ранее сообщил, что Москва и Вашингтон в среду обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет договора СНВ-3 (или New Start). На прошлой неделе закон о пролонгации этого соглашения подписал президент Владимир Путин.

СНВ-3 предусматривает взаимное сокращение Россией и США арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Действие соглашения, подписанного в 2010 году тогдашними президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, истекало 5 февраля нынешнего года. Теперь срок продляется.