Совет ЕС не исключил последствий для России из-за приговора Навальному

Руководство Евросоюза намерено обсудить дальнейшие шаги в отношении России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному.

В заявлении Совета ЕС, распространённом в среду, говорится, что Брюссель осуждает решение российских властей назначить Навальному реальный срок. Вердикт российского суда в ЕС назвали неприемлемым, политически мотивированным и идущим вразрез с международными обязательствами России в сфере защиты прав человека. "Суд в Страсбурге уже постановил, в своём определении в 2017-м году, что преследование господина Навального было предвзятым и очевидно безосновательным", - отмечается в тексте на сайте Евросовета.

В Брюсселе призвали немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального, как и "всех тех активистов и журналистов, задержанных при попытке реализовать свои права на мирные собрания и свободное выражение мнений".

"Происходящие события подтверждают сохраняющуюся негативную тенденцию к сокращению пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации. Европейский Союз вернётся к этому вопросу на предстоящем заседании своего совета по иностранным делам и обсудит его возможные последствия и дальнейшие действия", - подчёркивается в заявлении Евросовета.

4 февраля начнётся визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Ранее он заявил, что будет говорить о происходящем с руководством России и надеется встретиться с Алексеем Навальным. По информации Французского международного радио, возможность такой встречи действительно обсуждается. "Заключение Алексея Навального под стражу не согласуется с международными обязательствами России соблюдать верховенство права и основополагающие свободы", - написал Боррель в Твиттере.

Приговор Алексею Навальному осудили многие мировые политики. Германия в среду предупредила, что Россия может столкнуться с новыми санкциями со стороны ЕС из-за тюремного срока для Навального. "После вынесенного решения будут консультации с партнёрами по ЕС. Не исключены дальнейшие санкции", - заявил в среду пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отправить Алексея Навального в колонию. Условное наказание, которое он получил по делу "Ив Роше" в 2014 году, заменили на 3,5 года колонии общего режима. Оппозиционер должен провести в заключении более двух с половиной лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провёл под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания под стражей с 17 января. Тогда Навальный был задержан в Москве по возвращении из Берлина, где он проходил лечение после отравления в России боевым веществом группы "Новичок". Российский власти отрицают факт отравления. Уголовное дело не возбуждено.