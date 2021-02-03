От госсекретаря США до главы Евросовета. Призывы освободить Навального

Лидеры многих стран мира отреагировали на решение суда о лишении свободы Алексея Навального и на протесты, продолжающиеся в России вторую неделю. В четверг, 4 февраля, начинается визит верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву. Накануне он заявил, что будет говорить о происходящем с руководством России и надеется встретиться с Алексеем Навальным.

Международное французское радио сообщило в понедельник, что обсуждается возможность встречи Борреля и Навального в ходе визита главы дипломатии Евросоюза в Россию 4–6 февраля. Боррель говорил о намерении обсуждать с министром иностранных дел Сергеем Лавровым "неприемлемые массовые задержания" на мирных акциях протеста. Это заявление прозвучало до того, как стало известно о приговоре Алексею Навальному по делу "Ив Роше". Ожидается, что Боррель поднимет в Москве и этот вопрос на переговорах с главой российского МИД, так как он осудил замену условного срока реальным:

"Заключение Алексея Навального под стражу не согласуется с международными обязательствами России соблюдать верховенство права и основополагающие свободы. Это также противоречит вердикту ЕСПЧ, который счел это дело произвольным и необоснованным", – написал Жозеп Боррель в твиттере.

Другие представители Евросоюза также отреагировали на решение суда в Москве заменить Навальному условный срок в 3,5 года на реальный – не менее 2,5 лет заключения.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, комментируя дело "Ив Роше", как и Жозеп Боррель, обратила внимание на вердикт ЕСПЧ, вынесенный ранее. Она заявила, что решение лишить Алексея Навального свободы на не менее чем два с половиной года в исправительной колонии "не только еще больше усугубляет нарушения прав человека, как это уже установлено Европейским судом, но и посылает сигнал, подрывающий защиту прав всех российских граждан и затрагивающий целостность европейской системы защиты прав человека. Российские власти должны восстановить климат уважения прав человека, основанный на международных стандартах, которыми связана Российская Федерация", – заявила Миятович.

Заявления в связи с вынесенным накануне решением суда в отношении Алексея Навального сделали и лидеры европейских стран.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал освободить Навального. Он написал в твиттере, что речь идет об "ударе по основным свободам и верховенству права в России".

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Навальный должен быть освобожден. Свое сообщение в твиттере, в котором он комментирует тюремный срок российскому оппозиционеру, Макрон написал по-русски.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что решение суда по делу "Ив Роше" извращает истину и "направлено на жертву отравления, а не на тех, кто ответственен за него". Россия, по словам Рааба, "не выполняет основные обязательства, выполнения которых следует ожидать от любого ответственного члена международного сообщества".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что после приговора "диалог между Европейским союзом и Россией возможен только на языке санкций. Если ЕС не отреагирует, Литва будет рассматривать возможность введения таких санкций на национальном уровне".

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек написал в твиттере, что тюремное заключение для Навального не стало сюрпризом, так как связано с ясным намерением политического режима в России заставить замолчать голос оппозиции. "Чехия будет требовать немедленного освобождения, так как оценивает произошедшее как показательный процесс. К сожалению, в нашей истории такое случалось несколько раз", – написал Петржичек.

Ожидаемой реакцию на возвращение Алексея Навального в Россию считает и бывший посол США в этой стране Майкл Макфол. Он назвал случившееся трагическим и удручающим, написал о Навальном в твиттере по-русски:

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что голос Навального – это голос многих россиян. В одном из интервью он высказал мнение, что "российское правительство делает большую ошибку, если верит, что это все о нас. Нет, речь о них самих. Об их правительстве. О недовольстве россиян коррупцией и клептократией".

"США глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, заменив ему условный срок тюремным заключением. Мы вновь призываем к немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех лиц, незаконно задержанных за осуществление своих прав", – написал Энтони Блинкен.

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес считает, что решение о заключении под стражу Алексея Навального серьезно скажется на российско-американских отношениях: "Трусость Кремля проявилась сегодня во всей полноте. Тюремное заключение Алексея Навального – неудача для демократических активистов во всем мире. Это должно быть центральным вопросом в развитии двусторонних отношений между США и Россией".

Должностные лица комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудили вынесенное во вторник решение суда приговорить лидера российской оппозиции к колонии общего режима и выразили обеспокоенность в связи с задержанием в последние дни тысяч сторонников Навального, подчеркнув, что Российская Федерация должна соблюдать основные свободы.

В совместном заявлении Кириакос Хаджиянни, Михаэль Георг Линк и Кари Хенриксен написали: "Мы решительно осуждаем вынесенный Алексею Навальному тюремный приговор и призываем незамедлительно отпустить его. Данное судебное разбирательство не было справедливым и не подлежит описанию с использованием юридической терминологии: это политическое решение. В этом деле возмущает все: от первоначальных обвинений в 2014 году, которые Европейский суд по правам человека охарактеризовал как политически мотивированные и призванные ограничить его общественную деятельность, до того факта, что Навальному теперь вменяют нарушение условий испытательного срока, поскольку он был вынужден покинуть страну после попытки его убийства в результате отравления. Все прямо указывает на то, что его преследуют за политические взгляды. Дополнительным свидетельством этому служит подавление акций протеста его сторонников".

На приговор Навальному отреагировала и международная неправительственная организация Amnesty International. В ее заявлении говорится, что произошедшее демонстрирует, что российские власти стремятся посадить за решетку каждого, кто осмелится говорить о нарушениях и репрессиях в отношении прав человека.

Объявленный в розыск в России соратник Алексея Навального Леонид Волков в интервью телеканалу "Настоящее время" заявил, что надеется на реакцию европейских лидеров:

"Мы рассчитываем на то, что Запад будет защищать свои интересы. Мы абсолютно уверены, что в интересах любой западной страны – остановить экспорт коррупции из России, экспорт коррупционных практик. Мы видим, как экспортированные из России деньги, а только по официальным данным, экспорт капитала составляет более 60 миллиардов долларов в год (на самом деле существенно больше), действуют как очень энергичная ржавчина и очень сильно коррумпируют и подвергают коррозии базовые институты в первую очередь в европейских странах. Мы видим, что 10–15 процентов европейских парламентариев принадлежат к крайне левым и крайне правым партиям, которые напрямую или опосредованно находятся на pay roll у Путина. В интересах европейских стран немедленно это остановить, максимально резко с этим бороться, а это будет, конечно же, и в наших интересах. Мы очень рассчитываем, что жесткие санкции в отношении людей, на которых опирается Путин, в отношении его кошельков, в отношении его ближайшего окружения будут крайне неприятным ударом по Путину и наказанием для него за его деяния. Это не может не привести к серьезному напряжению внутри кремлевской политической элиты, что, конечно, нам на руку. Мы всегда об этом говорили", – заявил Волков.