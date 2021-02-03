В Москве школьник после протестов 2 февраля арестован на 7 суток

Тимирязевский суд Москвы арестовал на семь суток ученика одной из городских школ за участие в несогласованной акции 2 февраля в центре российской столицы.

Как сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, задержанный учится в 11-м классе одной из столичных школ, но он совершеннолетний. Прянишников отметил, что не знает, "целенаправленно ли школьник пришел на акцию или был задержан случайно".

Суд признал школьника виновным по административной статье об участии в несанкционированном собрании, митинге, шествии, которое повлекло создание помех транспорту или пешеходам.

Несогласованная стихийная акция протеста в центре Москвы прошла во вторник вечером после того, как Симоновский суд по ходатайству ФСИН заменил оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Властями на улицы были стянуты внушительные силы ОМОНа. При разгоне протестующих сотрудники полиции, судя по кадрам и рассказам очевидцев, действовали крайне жёстко, применяли дубинки. По данным правозащитников, в автозаках после акции оказались сотни человек.

Сообщалось, что всего в Москве задержали 1145 человек, а с учетом других городов, где вечером 2-го февраля также были протесты, число задержанных превысило 1400.