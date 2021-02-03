"Это приговор Путину". Блогеры о суде над Навальным

День суда над Алексеем Навальным и жестокого подавления уличных протестов, которые последовали за приговором, перевернул для многих картину реальности. В центр Москвы согнали более 8000 росгвардейцев, которые хватали всех подряд, включая случайных прохожих. Соцсети переполнены свидетельствами произвола и полицейского насилия, с которым многие столкнулись впервые.

Егор Быковский

За вчерашний вечер задержано почти полторы тысячи человек. Масса избитых, сломанные руки-ноги. Отказ в медицинской помощи избитым. Кадры видео, на которых омоновец, просто проходя мимо, вдруг разворачивается и бьет прохожего с камерой бронированным кулаком в висок, и тот падает как подрубленный. Что им всем предъявят в качестве обвинения? Выход на улицу в неурочное время? Вопрос не про этого омоновца, ему разве что пальчиком погрозят.

И кто будет предъявлять? Вот ему не стыдно будет?

Ксения Лученко

Мы точно проснулись в другой стране. Сегодня это не штамп, потому что в буквальном, прямом значении. Ну те, кто вообще спал, конечно.

По несколько раз в день Тима мне сообщал: Маша выходила из метро, её забрали, к Васе утром приходили домой (у Васи был штраф летом 19-го), Петю на 15 суток посадили, Катю везут в автозаке, о, ещё одного однокурсника тоже на 15 суток. Сам пока не попал. Повезло.

Вчера я ужинала у друзей, их сын 18-ти лет вышел встретиться с другом, ещё пошутил "На Манежку не идём". Через полчаса сообщил, что в автозаке, с тех пор в ОВД. Только что знакомая написала, что точно так же, просто на улице на скамейке схватили брата. Вообще-то это террор. Не в учебниках истории, не в репортажах из Азии, а здесь и сейчас. В нашей биографии.

У меня во всех чатах, где раньше обсуждались лютики-цветочки, Тиндер, зож и работа, пишут "что это? почему страшно выйти из дома? За что они бьют всех? Ясно же, что судили его не за это!". Это общий опыт, который теперь неотменим.

Хуже всего, что надеяться не на что. Как бы ни повернулось дальше, будет только хуже.

Илья Красильщик

Лева вчера вечером расплакался – в книге, которую он читал, убили собаку. Я очень хочу быть Левой и плакать из-за собаки. Интересно, как в психологии описывается ощущение, что ты живешь в реальности, где доказано, что государственные структуры убивают людей химическим оружием, где нет суда, где голосование по важнейшим вопросам может идти неограниченное время на пеньках и заборах, где главные люди страны и их представители врут тебе в лицо с надменной улыбкой и им за это вообще ничего, где людей избивают на улице, вытаскивают из машин, держат без связи, воды, туалета, адвоката, вообще ничего в автозаках и кпз. Где утро начинается с того, что ты открываешь списки задержанных, и как на войне уже – ищешь среди тысячи фамилий знакомые.

Я не знаю, как это называется в психологии, но главное чувство, которое я испытываю – чудовищное унижение. Очень сложно жить, когда ты видишь столько несправедливости и совсем-совсем не видишь никакой справедливости. Это просто очень сложно и – честно – я не знаю, как с этим справиться. Я хочу читать книжку и плакать об умершей собаке и вообще ничего этого не знать.

Александра Архипова

Тяжёлый день, кошмарная ночь. Друзья избитые, адвокаты, которых не впускают в отделения, люди в крови на улицах, арестные статьи для очень многих, журналисты, получившие по голове и многое другое.

И мой друг Боря Кротов так и остался в отделении с диабетом и астмой.

Это просто невозможно.

Дмитрий Крылов

У меня давно возникла какая-то навязчивая ассоциация, образ – нас как колонну евреев ведут ко рвам Бабьего Яра, мы дрожащими руками теребим нашивки, догадываемся зачем и куда ведут, но покорно движемся... В общем, как у классика: " Когда при нём душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдётся".

Елизавета Осетинская

В последние дни совершенно не нахожу в себе слов, чтобы выразить, какое же непроходимое гадство происходит. Видимо, передоз от гадства. Внутри мутит от того, что людей хватают на улицах, тащат за прогулку по собственному городу, стряпают дела, от этого неправедного мерзотного приговора. Навальный все равно будет свободен – вопрос только, сколько людей перед этим опозорится.

Дмитрий Дубровский

Мне кажется, что последние действия российских властей донельзя упростили этический выбор для колеблющихся.

Татьяна Малкина

Ну что... в некотором смысле многие из нас таки проснулись в другой стране, да.

Мне выпало тут пережить массу интересного, но, ей-богу, я не могла вообразить себе, что первым делом по утру теперь мои ровесники и ровесницы будут проводить онлайн поверку: где твои? мой дома, мой в Ростокино, моих замели, у моего крепость, моей повезло, моего взяли, но не знаем где он...

Не знаю совсем, как, когда и во что это выльется, но Кремль ухитрился потерять семерых одним ударом

Так победим, видимо

Эвентуально, как говорят косноязычные в кремле же

Задержания начались еще днем, на подходах к зданию Московского городского суда, где шел процесс по делу Навального.

Андрей Лошак

Возле Мосгорсуда сегодня невозможно было даже встать – тут же подлетали омоновцы и либо требовали продолжать движение, либо сразу тащили в автозак. Сторонников я почти не видел, обозначить свое присутствие было физически невозможно – всюду, буквально куда не плюнь, сияют начищенные шлемы солдат межгалактической армии ситхов. Такого даже в советские годы не было во время процессов над диссидентами. В зал заседаний чаще всего не пускали, ссылаясь на то, что места все заняты, но стоять у дверей суда и поддерживать таким образом подсудимого разрешалось даже тогда. Но теперь запретили и это. Прямо вижу, как Путин говорит с кривой ухмылкой свое фирменное: "Да кому он нужен" – после чего отдает распоряжение свезти к зданию суда весь ОМОН и блокировать по периметру несколько жилых кварталов.

Марина Давыдова

Перекрыты не только подходы к Мосгорсуду. Другие районы Москвы тоже не оставлены без внимания. Я живу на станции Автозаводская!

Так вот с утра по бульвару, коим является, собственно, улица Автозаводская, бродили унылые патрули. Соседняя улица Восточная по всей длине была уставлена полицейскими машинами, омоновцами и даже некоторым количеством автозаков.

Никаких протестующих вокруг не наблюдается. Вообще – ни одного! А на довольно пустынной улице Восточная не наблюдается даже прохожих. Протестующие не собираются, не нарушают и не протестуют, но охраняющие все равно стоят и доблестно охраняют. Они в прямом смысле слова начали уже охранять себя от самих же себя.

Задержали в том числе фотографа Дмитрия Маркова, который тут же снял в отделении полиции выдающийся кадр – прекрасную метафору не только этого дня, но и всего путинского правления в целом.

Пропагандисты при этом как ни в чем не бывало утверждали, что к суду "никто не пришел", да и вечером на улицы никто не выходил, а росгвардейцы вели себя подчеркнуто вежливо и поили протестующих чаем с конфетами.

Тихон Дзядко

Посмотрели с Катериной Котрикадзе (это было непросто) сюжет Первого канала об акциях. Краткое резюме: людей было мало, в регионах какие-то фрики водили хороводы, а в москве чуваки (и много малолетних), которые не понимали, зачем вышли, но были бузотеры (постановочное видео чувака с битой), омоновцы были вежливы, а также помогли поменять женщине колесо и угощали чаем, все изначально придумали американцы, а фото и видео разбитых голов – такое же постановочное, как кадры из Сирии.

Накануне Вячеслав Детишин, председатель Симоновского суда Москвы, рассматривающего дело Навального, подал в отставку, а судью заменили. Все это заранее намекало на то, что Навальному дадут реальный срок.

Виктор Сонькин

...Что начальник суда, например, сегодня уволился – это тоже о чем-то говорит. Не о том, что "аааа, вот оно, началось" – но просто о том, что ситуация такая, когда даже не очень заинтересованным лицам может стать стыдно. Ну если у кого сохранились остатки интеллекта (это важнее, чем душа или там добрая воля, потому что понятно, как это выглядит со стороны).

Дмитрий Колезев

Хотя "источник в судебных кругах" всячески опровергает, что добровольная отставка председателя была связана с этим делом, все-таки есть гипотеза, что нашлись судьи, которые не захотели участвовать во вчерашнем спектакле. Тут можно вспомнить свердловского судью Леонида Кудрина, который в 1988 году отказался судить демонстрантов.

Присутствие на суде иностранных дипломатов в пропагандистских блогах охарактеризовали как "давление" и "шантаж".

Сергей "Zergulio" Колясников

Давление, которое оказывается на суд в процессе над Навальным (подчеркну, уголовником Навальным, не путайте этого урку с политикой), просто беспрецедентно. Прибыли сотрудники посольств 18 стран! Можно международный саммит какой-нибудь провести, не отходя от кассы. Назовите мне хоть один подобный случай, пусть не в России – в мире. Вряд ли у вас получится.

Это не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Какое уж тут вмешательство, если речь идет про наглое и беспардонное давление на судебную систему, прямой шантаж.

Станислав Яковлев

Все "иностранные дипломаты" которые заявились на суд к Алексею Навальному с целью оказать "моральную поддержку", должны быть высланы из страны в течение 24 часов, псины бешеные.

Из другого лагеря все смотрелось несколько иначе.

Леонид Волков

Очень смешно, что вся АПшная сеточка "анонимных телеграм-каналов" форсит как что-то плохое тот факт, что в Мосгорсуд прибыли дипломатические представители 18 стран. В их перевернутом мире это должно, видимо, как-то "порочить" Алексея Навального.

Это, вообще, поразительный мир кремлевских фантазий. Я уже много раз говорил и писал, что, скажем, они все время пытаются нас позорить (!) тем фактом, что вся наша работа ведется на пожертвования граждан. Мол – "побираются", "клянчат" и все такое. В то время как для нас – и для любого нормального человека – донаты являются поводом для огромной гордости: лучшим индикатором того, что наша работа нужна, что ее поддерживают люди. Попробовал бы Путин себе на дворец донатами собрать!

Ну так вот: весь мир рассматривает Алексея Навального как политического лидера, который является сейчас жертвой незаконного уголовного преследования по политическим мотивам. Приезд дипломатов в суд – высшая и очень почетная степень моральной поддержки. Так поддерживали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич несколько месяцев тому назад в Минске; так поддерживали нобелевского лауреата академика Андрея Сахарова в советское время. Это важный месседж, сигнал: Путин пытается представить дело так, что Навальный, дескать, мошенник-уголовник, дело которого носит чисто экономический характер, но у Путина опять, в который раз, не получилось обмануть весь мир, всех нормальных людей. Мир все понимает – и демонстрирует это.

Такая поддержка лестна, почетна и просто важна. Каждая дипломатическая машина у Мосгорсуда свидетельствует об очень простой вещи – весь мир считает Путина лжецом и не хочет с ним иметь дела.

Дмитрий Песков заявил, что Путин "не следит за ходом процесса".

Николай Руденский

А действительно, зачем Путину следить? Уж кто-кто, а он знает все заранее.

Но вряд ли мимо Путина пройдут слова Навального – в своей речи в суде тот окрестил его "Владимиром-отравителем трусóв".

Сергей Кузнецов

Что замечательно в этой речи – это то, что каждое сказанное в ней слово (например, прозвище, предложенное для Путина – "Владимир Отравитель Трусов") звучит в сто раз убедительней, чем если бы его сказал кто-то другой. Потому что эту речь говорит человек, который понимает про себя, что за его жизнь никто не даст и три копейки.

Но все равно продолжает говорить. И ценность каждого сказанного слова оказывается совсем иной, чем если бы он написал их здесь в фб или сказал откуда-нибудь из безопасного места.

Когда всё это читаешь, немного ощущение, что смотришь героическое кино. Я всегда такое любил.

Короче, свободу Алексею Навальному!

Андрей Зубов

Этот суд, абсурдный приговор, последняя речь обвиняемого всё расставили по местам. Судья Наталия Репникова исчезла, ушла в тень. Алексей Навальный выступил обвинителем Владимира Путина. Навальный вменил человеку, именующему себя президентом, и покушение на его убийство, и грабеж народа, и разрушение страны. Навальный судил бандитское сообщество, захватившее власть в России. И его доводы были неотразимы.

Когда-то высившийся почти до неба "воссоединитель земли Русской", предмет обожания 87% россиян и многих людей в "русском мире", превратился в ничтожного и мстительного пигмея, во "Владимира Отравителя трусОв".

А Алексей Навальный, осужденный по делу, давно аннулированному ЕСПЧ, вырос в громадную политическую фигуру, в настоящего Героя. Ни Путин, ни его приближенные ничего не смогли противопоставить его слову и его подвигу, кроме жалкого лживого лепета и грубой силы. Но, защищая ведомую всем ложь, сила будет день от дня слабеть и перетекать к тому, у кого правда. Таков закон. Чтобы этот закон не работал обычно используется вся мощь тоталитарной пропаганды, железный занавес. Но путинская пропаганда лопнула, как надувной шарик, зацепившись за ворота Геленджикского дворца, а интернет упразднил железный занавес. Теперь все знают всё.

И потому с момента вынесения приговора Навальному, начался обратный отсчет времени Путина. И отсчет этот будет коротким. "Маленький испуганный человек в бункере" стал никому не нужен в России, даже своим друзьям. Он окончательно превратился в помеху их уверенности в завтрашнем дне. Нелегко оказалось даже найти судью для этого спектакля...

Как ни вытаптывали поляну русской жизни, вытоптать ее не удалось. Бог не попустил. И теперь Навальный смотрит на Путина сверху вниз. И это видит весь мир.

После оглашения приговора – 2,5 лет колонии – на сторону Навального встали в том числе и многие из тех, кто раньше писал о политических разногласиях с оппозиционером.

Андрей Десницкий

Те, кто читают этот блог регулярно, знают, что у меня было много претензий к Алексею Навальному, что я довольно критично относился к перспективам его президентства и ни в коей мере не считал его своим лидером. И что многие его сторонники внушают мне серьезные опасения.

Ни одно из этих моих мнений не изменилось.

Но...

Бывает детская песочница, в которой кто-то сломал чей-то куличик и стукнул лопаткой. А бывает большая и серьезная жизнь.

Так вот: ни одна из моих претензий не значит ни-че-го в свете моего восхищения Алексеем, Юлией и теми, кто их поддерживает. Вы прекрасны, друзья.

Мужества, стойкости, жизни, здоровья, победы вам – и всем нам.

Дмитрий Савельев

это приговор, понятно, не навальному.

он известно кому.

окончательный и обжалованию не подлежит.

срок: навсегда.

а сейчас – чувство одно на всех (пристойных людей).

о-мер-зе-ни-е.

Кирилл Шулика

Я вот не могу описать свои ощущения.

У меня давно есть какая-то ненависть к таким сталинским решениям суда и работе всего механизма опричнины. Ну как можно иначе относиться к репрессиям?

Но сейчас чувство ненависти меняется на чувство брезгливости. Ну, блин, обвиняли в госизмене, а посадили за то, что не ходил отмечаться во ФСИН.

Дмитрий Гудков

И даже здесь показали все свое ничтожество. Считаете врагом, предателем, иностранным агентом – а сажаете со шкодливой пакостностью по смехотворному предлогу.

Шпана из подворотни была и осталась. Захватившая суд, надевшая на себя погоны, мантии, шапку Мономаха – но от этого не ставшая менее подлой и менее трусливой.

И менее тупой, потому что из всех вариантов выбирает самый злой – и ведущий в тупик, из которого выход только один: взрыв стенки, которой перегорожена дорога вперед.

Путин собрался сидеть на штыках. До смерти. Он надеется построить себе еще десятки дворцов, переписать их на своих корешей и умереть, утащив с собой по возможности как можно больше людей: посаженных, замученных, убитых. Тех, кто хотел чего-то большего, чем жизнь при дряхлеющем злодее.

Что мы противопоставим ему – зависит только от нас. Ни от кого больше.

Александр Рыклин

Ярость и ненависть... никаких других чувств...

Станислав Кучер

Посадив Навального, они потеряли последний шанс. Все – от путина до судьи, омоновца, пропагандиста. Все, кто строил и защищал эту "вертикаль".

После сегодняшнего нет полутонов: Навальный – герой и воплощение силы, Путин – диктатор и олицетворение немощи. Все просто как в "Гарри Поттере" и народных сказках о борьбе добра со злом.

Навальный за решеткой, но он – свободный человек. Путин в Кремле, но он – заложник. В умах миллионов эти двое уже поменялись местами, и когда это случится в реальности – вопрос времени.

Борис Акунин

35 лет прошло с тех пор, как главный оппозиционер страны (тогда это был Сахаров) находился в заключении. Притом это была ссылка, не лагерь. И советская власть вела себя честнее – не объявляла своего политического противника жуликом.

Сахаров в ссылке был для Кремля серьезной головной болью. Навальный в лагере будет многократно худшей проблемой, при том, что состояние империи уже не то – и внешнее, и внутреннее.

Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным.

И вот еще что. Раньше я не мешал желающим и служивым ругать у меня в комментах Навального. Теперь, когда он осужден, буду сразу выгонять. Хватит того, что вы его посадили.

Александр Архангельский

Не знаю я, что тут сказать. Про подлость и так понятно. Но она присутствует всегда. А вот глупость нарастает по мере приближения конца. И чем он ближе, тем она чаще. И чем она чаще, тем он ближе.

Лев Шлосберг

Эти люди скажут потом – мы выполняли приказ, мы не принимали решения, мы лично не хотели сделать ничего плохого. Мы были вынуждены. Нас заставили. Мы не всё знали. Мы только винтики. Будут искать смягчающие для себя обстоятельства. Не мы такие – жизнь такая. Вот нет. Жизнь такая именно потому, что вы такие. Не надо менять причину и следствие.

Комментаторы отмечают, что из-под стражи Навальный должен выйти накануне следующих президентских выборов.

Глеб Павловский

Два года восемь месяцев зоны Навальному означает освобождение поздней осенью 2023 года – аккурат к началу "кампании по выборам президента РФ". Как жирен кремлевский троллинг

Александр Баунов

C учетом домашнего ареста по этому делу в давнем прошлом, сидеть остается два года восемь месяцев. Значит Навальный выходит как раз к президентским выборам 2024. Может быть это знак, что Путин собирается передать власть и уйти раньше. Хотя новая статья для продления срока всегда найдется я за первую версию. Хотя неизвестно, что больше осложнит трансфер власти, Навальный в тюрьме, или на свободе. Неважно, это будет трансфер кому-то другому или от себя себе.

Илья Клишин

Знаете, что бесит больше всего? Что нам всем предлагают просто ждать. То ли два года восемь месяцев, то ли двадцать восемь лет.

С одной стороны, Кремль всегда может продлить этот срок – а с другой, все может сложиться и ровно наоборот.

Роман Попков

Вот не надо сейчас говорить: "Пока Путин у власти, Навальный будет сидеть". Это Путину хочется, чтобы так было. Если русские люди не будут по-настоящему бороться, если цивилизованный мир не будет по-настоящему бороться – да, Навальный будет сидеть.

Если все будут бездействовать, Путин в ближайшие годы завершит строительство классической, а-ля "30-е годы", диктатуры. Без всяких "гибридных" штучек, без всяких уютных клубов для вольнодумцев.

Сергей Пархоменко

Вот что очень важно понимать сейчас.

Этот срок – два года и восемь месяцев – ничего не означает. Вообще ничего.

Навальный не будет сидеть два года и восемь месяцев и не выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Это нелепость – относиться к сегодняшнему беззаконному вердикту как к какому-то постулату закона, который должен быть исполнен и может быть основой для какого-то законного порядка.

Он проведет в заключении или гораздо больше, или гораздо меньше. И никакой суд не будет определять, когда ему оказаться на свободе.

Его решение вернуться в Россию было политическим поступком. Его арест и вынесение решения о превращении условного срока в реальный были политическими решениями. И его освобождение тоже будет политическим событием.

Это третье политическое событие произойдет раньше или позже, в зависимости не от того, что будет происходить в колонии или в тюрьме, где будет находиться Навальный, а от того, как будут разворачиваться события снаружи, здесь, с нами.

Нам нужно будет искать свое место в этих событиях, искать свою сторону и свою роль. Это длинная игра, это партия не в один ход, но уклониться от участия в ней нельзя. Все равно – мы все участники, и мы несем ответственность за то, когда он выйдет, и доживет ли он до этого дня.

Конечно, на этом споры о Навальном не кончились – они не кончатся никогда. Список излюбленных аргументов тех, кто выступает против оппозиционера, приводит ​Анна Наринская.

– Он проект Кремля

– Да он сам такой же Путин

– Он других подставляет, а самому ему ничего не будет

– А что он на рожон лез?

– Думаете он со своей деятельности купоны не стрижет?

– Чего это они с женой вечно выставляют свои чувства напоказ? Пиарятся?

– Это два совершенно одинаковых зла – он и известно кто, поверь мне

– И вообще он какой то несимпатичный

Но некоторые из тех, кто видел в нем по большей части недостатки, теперь подметили и достоинства.

Сергей Марков

Навальный как лидер антипутинского протеста.

1. Огромный политический опыт.

2. Лично очень амбициозен, просто рвется к власти, это важно для политика.

3. Лично смел, это важно в рисковом мире.

4. Очень острый ум, отличное чувство юмора.

5. Очень современный человек.

6. Нормальная хорошая семья, красивая жена, двое детей.

7. Нормальные хорошие родители.

8. Хорошее образование.

9. Оптимальный возраст для политика.

10. Харизма, умеет влюблять в себя людей. У него есть группа поддержки, которые относятся к нему с любовью, как члены секты к гуру.

11. Активно использует все самые современные формы коммуникации и работы.

12. Простой демократический стиль.

13. В начале политической деятельности был националистом.

14. Большая профессиональная команда.

15. Поддержка со стороны самой сильной силы мира – США и их союзников.

16. Мировая известность.

17. Ассоциируется с антикоррупционной повесткой, что положительно воспринимается всеми. Даже коррупционные почти всегда поддерживают борьбу с коррупцией, потому что верят, что не они сами, а обстоятельства заставили их стать коррупционерами.

18. На выборах мэра Москвы получил большую поддержку в 27%.

19. Принадлежит к этническому большинству, русских в России большинство.

20. Избежал гибели чудесным образом, что дает образ чудесного героя из сказки.

21. Идеология либерализма и открытого мира, которую он продвигает, эта идеология на подъеме и пользуется поддержкой огромного числа людей в России и в мире.

22. Пользуется поддержкой в самых образованных и ресурсных стратах российского общества. Образованный класс городов миллиоников, Москвы и Питера – его главная поддержка. И этот класс является доминирующим в современной экономике и в современном обществе.

Минусы тоже есть.

Многочисленные мировые лидеры, в том числе главы правительств Франции, Австрии, Канады и Великобритании осудили расправу над участниками мирных протестов и потребовали освободить Навального.

В стороне не осталась даже Грета Тунберг.

В то время как одни требуют от западных правительств ввести в адрес России еще более жесткие санкции, другие все же уверены, что развалиться путинская система может только изнутри – и что произойдет это очень нескоро.

Божена Рынска

Байден, отключай свифт

Глеб Морев

Джон Болтон в интервью Дождю: Если бы мы действительно были бы настолько хороши [чтобы реально вмешиваться во внутренние дела России], то русское правительство давно было бы свергнуто.

Сергей Абашин

Физически проект путинизма все еще в силе, и пока не видно способов его отменить. Но как идея, как замысел, как план, как будущее, как образ, как дискурс, прости господи, этот проект уже проиграл, уже деконструирован. Последнее время вся аргументация его вымученной поддержки строится уже не на его собственных якобы плюсах, а на том, что у других плюсов тоже якобы нет. А это все, ментальный, прости господи, конец путинизма. И увы это вступление в самый темный период нашей современной истории, когда мы будем неопределенное время сосуществовать вместе с живым мертвецом

Роман Супер

И ведь ни одного серьёзного хронического заболевания у деда, на которое можно было бы надеяться. Только долгое мрачное гниение и угасание впереди. Бедность, репрессии и цензура, которые застанут наши малолетние дети.

Федор Катасонов

Я физически ощущаю травму, которую мне нанесло сегодня государство.

И подозреваю, что такую же или даже сильнее травму получили сотни тысяч людей.

Травма это стресс, стресс это болезни и сокращение жизни. От такого приговора может и сердце прихватить.

Полагаю, много-много лет жизни сегодня в совокупности украло у своих граждан государство. Видится, оно отнеслось бы к этой новости философски. Не рабочие же годы украло – пенсионные.

Все идет к дальнейшему усилению репрессий – и то, как на него отреагируют граждане, определит их судьбу в ближайшие годы.

Кирилл Мартынов

...Cкорее всего конец протестов обозначит "общественный договор нового типа", который навяжет нам власть: достойная человеческая жизнь, где ты не боишься говорить, что думаешь, и не ждешь, что утром тебе выломают дверь в квартиру, доступна будет лишь родственникам высшего начальства. [...]

Сделан решительный шаг к пиночетовской России, в которой "внутренних врагов" свозят на стадионы, потому что их больше негде держать. Пока вместо стадионов использованы рейсовые автобусы, в которых люди стоят по полсуток у ворот тюрем. И в ближайший год здесь запланировано к уничтожению все – медиа, образование, легальное участие в политике и любое достойное дело вашей жизни.

Ключевая ошибка тех, кто не увидел масштаб ставок, заключается в том, что они решили, что если не привлекать внимание и промолчать, то эти лихие времена можно пережить, как-нибудь адаптироваться. Это жалкая иллюзия, пора попрощаться с ней.

Вся правда сейчас – с горсткой студентов, вышедших на Манежную, биться своими телами, безоружными и щуплыми, в цветных смешных пуховиках, за свое и наше будущее. Если вас нет рядом с ними, то постарайтесь найти в себе мужество не промолчать. Сталкиваясь с неправосудным судом, доносом на месте работы, государственным насилием, не молчите.

Кажется, наша надежда в том, что отдельные люди и целые профессии, как это было в ходе Московского дела в 2019, сейчас начнут говорить. За последние десятилетия толерантность людей к насилию резко снизилась, и уже мало кто готов спокойно смотреть на то, как полицейский пинает женщину в живот.

Идеологам, решившими нами конкретно и четко управлять, этого не сообщили, но тихо существовать с насильниками в одном государстве в 2021 году невыносимо так же, как молча наблюдать за избиениями в собственном доме.

Если мы не промолчим, у нас еще есть надежда.

Вадим Лукашевич

Мы слишком долго молчали – родилось слишком много ментов

Но и силовики – не такая уж надежная опора для режима, отмечают другие комментаторы.

Владимир Гельман

Главным итогом последних недель для российского политического режима стало не возвращение Навального в Россию и его последующее уголовное преследование, не история с "дворцом" и даже не волна протестов. Гораздо важнее то, что Кремль теперь куда больше, чем прежде, вынужден опираться на силовой аппарат не в качестве дополнения к легитимности режима, а в качестве замещения легитимности. Проблема здесь не только в том, что на штыках сидеть неудобно. Опора режима исключительно на силовой аппарат чем дальше, тем больше стимулирует этот самый силовой аппарат к тому, чтобы избавиться от слабеющего политического руководства и рулить самостоятельно. Это не значит, что прямо завтра нас ждет путч (многим автократам удается избегать этих рисков разными способами). Но на месте Путина я бы на всякий случай прямо завтра занялся бы кадровыми перестановками, пока не поздно.

Аббас Галлямов

Отказ от политических методов управления страной и перекос в сторону силового инструментария неизбежно ведут к повышению субъектности силовиков. Обычно в подобных ситуациях до них быстро доходит, что это не столько они от хозяина зависят, сколько он от них.

История свидетельствует, что чрезмерная ставка на силу нередко заканчивается военными переворотами и свержением правителей, у которых все остальные механизмы управления, кроме силового, атрофировались. Примеров несть числа: от древнеримских императоров, регулярно сменяемых недовольными ими преторианцами, до президента Судана Омара аль-Башира, свергнутого буквально год назад.