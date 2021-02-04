Ассоциации критиков требуют остановить полицейское насилие

Российские независимые ассоциации музыкальных и театральных критиков опубликовали совместное открытое письмо против полицейского насилия в ходе недавних акций протеста. Текст обращения размещен на сайтах объединений.

Авторы письма требуют "отменить фактический запрет мирных собраний и митингов, прекратить практику незаконных задержаний и наказаний, избиений и унижений людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции".

Они также выражают "солидарность с теми, кто выступает за соблюдение принципов демократии, закрепленных в Конституции Российской Федерации", и призывают коллег по цеху и журналистов присоединиться к заявлению.

Массовые несогласованные акции с требованием освободить Алексея Навального прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. На них были задержаны более 11 тысяч человек. При этом полиция и ОМОН действовали крайне жёстко – избивали демонстрантов дубинками, применяли электрошокеры. Поступали сообщения о пытках задержанных в ОВД.

В отношении участников протестов возбуждено не менее 40 уголовных дел. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, порче имущества, а также в нарушении санитарных правил.