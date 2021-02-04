В России утверждён госстандарт коронавируса нового типа

В России утверждён государственный стандарт штамма коронавирусной инфекции нового типа. Стандартизированный вирус создан разработчиками вакцины от заболевания и внесён в базу Государственной службы стандартных справочных данных.

О разработке сообщила пресс-служба Минздрава, её цитирует агентство "Интерфакс". "Появление стандарта позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов и сделает более точными результаты исследований по определению эффективности лекарственных препаратов для лечения болезни", – цитирует издание министерство.

Разработчики стандартного штамма – НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в котором создана вакцина от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V". По словам руководителя лаборатории Росстандарта, признание образца штамма "позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к "одному знаменателю".

Многие страны мира и разработчики вакцин озабочены распространением новых, мутировавших штаммов коронавируса нового типа. Потенциально от них могут не помогать уже существующие вакцины. Как будет обеспечиваться соответствие их РНК государственному стандарту, в сообщении не уточняется.