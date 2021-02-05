Путин как друг. Матвей Ганапольский - о романе и жизни

Нет, разговор не идет о лучшем друге учёных и спортсменов, каковым был товарищ Сталин. Разговор о Владимире Путине как друге всего лишь своих друзей. Такая мелочь, скажете вы, но именно она во многом определяет жизнь не только всего государства, но и судьбу людей, друзьями Путина не являющимися.



Дружба - это всё. Дружба превыше таланта. Сильнее любого правительства. Дружба значит немногим меньше, чем семья. Тебе стоило воздвигнуть вокруг себя стену дружбы, и сегодня ты не взывал бы ко мне о помощи, примерно так говорил дон Корлеоне, и полагаю, что Путин - один из лучших его учеников, даже если он не читал романа Марио Пьюзо. Дон Корлеоне знал, о чём говорил - мафия, идеологом и слугой которой он одновременно являлся, заставила его сформулировать главное и точное. Главные мысли Корлеоне жизненны, лапидарны и очень домашни, если можно так выразиться. И это не удивительно, ведь вся мафия по своей структуре - это семья, только большая. Ты просто постепенно начинаешь оперировать большими деньгами, сохраняя масштаб крохотной деревни, из которой ты перебрался в большой город, перенеся с собой в лес небоскребов мягкие пирожки, которые к семейному завтраку пекла любимая бабушка; любовь к долгому обеду и разговорам с друзьями о больших деньгах и прочих радостях жизни, которые не нарушают твоего внутреннего привычного уклада.

Кстати, а кто они, эти твои друзья, с которыми ты так любишь обедать в глубине ещё закрытого ресторана? Да все те же люди - друзья детства, юности, друзья первых походов по девочкам, друзья, которые помогали делать первые шаги в твоём нелегком бизнесе. Это те, кто стрелял, топил, сдирал кожу живьем. Постепенно друзья специализировались, кто-то лучше стрелял, а кто-то нашел друга в Мексике и курирует торговлю наркотиками, но… в час дня все они собираются в ресторане, драпированном в красное, чтобы выпить вина и сохранить внутри самих себя семейное ощущение, которое не менее важно, чем наркотики и деньги.

Путин, в этом смысле - идеальный друг. По сути, он превзошел товарища Сталина и стал действительным другом шахтеров, спортсменов и учителей. В каждом выступлении Путина - спокойствие и надежность, признание трудностей, но и декларирование лучшего будущего. Почему голосуют за Путина? Да потому что каждый гражданин России имеет свой кусочек Путина - в словах, в надбавке к пенсии, в уверенности, что американцы не пройдут.

Не дать преступнику выстроить свою вертикаль, которая на десятилетия утопит страну в верной дружбе для маленькой группки людей - вот главный смысл выборов

Но есть и другие, настоящие друзья, которые каждый день оказываются рядом с Путиным в час дня в том самом ресторане, обитом красным бархатом, пусть даже ресторан виртуальный. Кто они, эти ближайшие друзья Путина, которые прикрывают, прячут, убивают? Тут нет большой загадки. В общем-то, это неплохие люди, с которыми Путина свела жизнь. Вот расследование Алексея Навального про дворец в Геленджике. Мы видим этих, общем-то, непримечательных людей - в далёкие уже годы в Германии, где выполнялись задания Службы внешней разведки, потом в Питере, где решались вопросы в мэрии. Дальше - кооператив "Озеро", потом занятия на татами. А ещё родственники, а ещё друзья друзей… Вроде бы их немного, но сколько верных друзей нужно? Вопрос ведь не в числе, а в качестве. Причём, важно не столько их качество, сколько твоё. В первую очередь верным другом должен быть ты. И тут Путин - идеальный друг. Кто-нибудь слышал, как бывший друг Путина рассказывает на публике его секреты? Я не слышал. И не из-за боязни, что Путин с ним расправится - просто у Путина нет бывших друзей. Все настоящие и все круглые сутки вертятся на этой важной дружеской работе. Почему? Потому что никто не брошен.

В день, когда страна обалдела от Романа Абрамовича, который, нарушая все каноны и правила, купил яхту и стал имплантироваться в британскую жизнь, встал простой вопрос: а кто он такой, почему Путин ему это позволяет? А неважно, почему. Просто они друзья. А другу можно то, что нельзя другим. Не сомневаюсь, что Абрамович совмещал приятное с полезным - яхту и выполнение тонких финансовых заданий Путина за рубежом, но факт остается фактом - где сейчас Абрамович, мы не знаем, что он делал или делает для Путина, мы тоже не знаем. И таких абрамовичей десятки. Виолончелист Сергей Ролдугин - он ведь тоже молчит, Аркадий Ротенберг молчит, а потом "берёт на душу" тот самый дворец.

Конечно, все эти друзья прекрасно понимают, что делают, вернее, что творят. Но их молчание и послушание зиждется на простой уверенности в том, что Путин их защитит. Всегда. И не потому, что однажды будет нарушен какой-то закон, а потому, что всегда будет ровно такой закон, который даст им полную неприкосновенность в деле дружбы. Потому что Путин - друг.

И вот эта путинская дружба, которой я искренне восхищаюсь, могла бы быть описана в поэмах, о ней мог ы мастерски сыграть на виолончели тот же Ролдугины, если бы не один маленький, крохотный нюанс, который называется "страна". К несчастью для Путина, но, в общем-то, к счастью для страны, Путин не может сделать близкими друзьями всех, так что появляются всякие раздражающие его навальные. Да и вообще как-то всё стало пошатываться.

Кем, по сути, был дон Корлеоне? Он был простым феодалом и его модель дружбы и омерты могла работать только при феодальных отношениях. Феодальные отношения в России подходят к концу, главная причина ясна и понятна - безжалостно время. Новое поколение видит страну иначе и бабушкины пирожки у них хорошо идут в хорошем кафе под хороший кофе.

Если говорить шире, то общество давно придумало простой способ противостоянию Корлеоне - это выборы. Не дать преступнику выстроить свою вертикаль, которая на десятилетия утопит страну в верной дружбе для маленькой группки людей - вот главный смысл выборов. В России выборы можно остановить, но нельзя остановить жизнь.

Однажды время Путина закончится. Поймут ли нынешние путинские друзья, что он их, в общем, использовал, что они действовали во вред своей собственной стране. Если поймут, то хорошо. Тогда, возможно, появятся первые свидетельства для суда. Если же нет… Что ж, тогда стоит вновь перечитать роман "Крестный отец". Там конец подобной дружбы мастерски описан. Вот почему эта книга на все времена.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"



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