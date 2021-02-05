Арбитражный суд Красноярского края обязал дочернее предприятие "Норникеля" выплатить 146 миллиардов рублей компенсации за вред, нанесённый природе разливом топлива в Норильске 29 мая прошлого года. Это максимальная компенсация в истории российской судебной практике, в компании ущерб оценивают в семь раз ниже.

Экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На теплоэлектростанции ТЭЦ-3 произошёл разлив из хранилища более чем 21 тысячи тонн дизельного топлива. Оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. По официальной версии, причиной случившегося стала разгерметизация резервуара из-за проседания свай фундамента.

Катастрофа стала одной из крупнейших в истории заполярной Арктики, сравнимой по масштабу с крупнейшей аварией в 1989 году в Арктике. Экологи предупреждают о возможных долгосрочных последствиях произошедшего.

Рассчитанная Росприроднадзором сумма компенсации, — почти 2 миллиарда долларов, — беспрецедентна в российской истории. Исключение — оценка ущерба природе от проекта разработки нефтегазовых месторождений "Сахалин-2"в 2006 году. Она предварительно составляла до 50 миллиардов долларов. Эти претензии были отозваны после того, как долю в предприятии у иностранных инвесторов со значительной скидкой купил государственный "Газпром".

"Норникель" в суде оценивал ущерб в 21 миллиард рублей. В компании обосновывают эту оценку неправильной методикой расчёта со стороны государства и неверной оценкой масштабов случившегося. В частности, указывалось, что при ликвидации катастрофы удалось собрать больше половины разлившегося топлива.