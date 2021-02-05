Опубликована петиция "Вернём задержанным право на защиту"

Правозащитный проект ОВД-Инфо опубликовал петицию с призывом к российским властям отказаться от насилия против участников мирных акций протеста и соблюдать права задержанных и арестованных. В ней предлагается ряд конкретных мер.

Петицию, адресованную министру внутренних дел и уполномоченному по правам человека, подписали уже более 7 тысяч человек.

В документе констатируется, что после акций протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального по всей России были задержаны более 11 тысяч человек. Их доставляли в отделы полиции, где их права в массовом порядке нарушались, чему способствовал вводимый в ОВД так называемый план "Крепость", при котором в отделы не пускали никого, включая адвокатов задержанных. Петиция называется "Разрушим «Крепость». Вернём задержанным право на защиту".

Закрытие ОВД, как указано в петиции, "развязало руки для полицейского беспредела: у задержанных отбирали телефоны, били их и даже пытали". В документе приведены несколько примеров издевательств над задержанными, включая их ​удержание на морозе перед автобусами и возле отделов полиции, отказы вызывать травмированным скорую, избиения в отделах полиции, принуждение насилием и избиением к дактилоскопированию, содержание без воды и еды и так далее. Также отмечаются случаи чрезмерного применения силы и спецсредств против безоружных и мирных граждан непосредственно при задержании и об антисанитарных условиях содержания в ОВД и спецприёмниках.

"В этом контексте уже смешно говорить о нарушении права на свободу собраний... На языке права происходящее сегодня уже однозначно можно охарактеризовать как массовое и грубое нарушение прав и свобод граждан" - говорится в петиции. Подписавшие её требуют от главы МВД Владимира Колокольцева остановить насилие, обеспечить всех задержанных, отбывающих административные аресты "человеческими условиями содержания", а также провести проверку всех отделений полиции, куда доставляли задержанных, на предмет нарушения прав. ​ Уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову просят посетить места содержания задержанных и также провести проверку действий полиции.

Сотни людей, задержанных на акциях протеста, были подвергнуты административному аресту на сроки до 30 суток. Особенно острая ситуация возникла в Москве и Петербурге, где оказались переполненными спецприёмники. В центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово в Новой Москве разместили около 800 арестованных. Есть множество свидетельств о том, что их размещали в неподобающих условиях.​ Проект "ОВД-Инфо" сообщил в ночь на пятницу о голодовке заключённого Евгения Минника в Сахарове. Его друг рассказал, что Миннику два дня не давали воды, кормили едой плохого качества, не давали связаться с близкими. Члены Общественной наблюдательной комиссии, посетившие Сахарово, констатировали, что часть проблем удалось решить, и все арестованные, по крайней мере, были обеспечены спальными местами.

СМИ пишут и о нехватке мест в спецприёмниках в Санкт-Петербурге. По информации сайта Север.Реалии, более 20 арестованных 2 февраля петербуржцев из отделов полиции города отправили отбывать наказание в город Луга Ленинградской области, который находится в 170 километрах от Петербурга.

Члены Совета по правам человека при президенте России в пятницу выступили с заявлением, в котором просят, в частности, упросить согласование акций, прекратить использовать спецсредства, начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий сотрудниками силовых структур.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, комментируя реплику о том, что в истории новой России произошли массовые репрессии, сказал, что "никаких репрессий нет". "Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций", - подчеркнул Песков.