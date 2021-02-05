В Минске блогера Павла Спирина приговорили к 4,5 годам колонии

В Беларуси Минский городской суд вынес приговор 36-летнему блогеру Павлу Спирину.

Он получил 4,5 года колонии строгого режима. Именно на таком наказании настаивала прокуратура. Блогеру было предъявлено обвинение по статье об "умышленных действиях, направленных на разжигание социальной розни", передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Уголовное дело связано с двумя видео, которые Павел Спирин разместил в YouTube. В одном из этих видео, которые блогер называет расследованиями, говорится о наркотрафике в Беларуси. Фильм попал в список экстремистских материалов. В другом расследование Спирина под названием "Страшная тайна Генпрокуратуры Беларуси. Карт-бланш для садизма" речь идёт о событиях 9 августа, когда в стране начались массовые акции против фальсификации результатов президентских выборов, и жёстких разгонах ОМОНом участников мирных митингов и шествий.

В зале, где проходили слушания, блогер сидел в клетке под присмотром шести охранников.

В своем последнем слове на процессе 1 февраля Павел Спирин сказал, что у него отняли все: свободу, возможность помогать матери, жене, маленькому сыну. Он был задержан в сентябре и уже полгода не может видеться с родственниками. Обвинения подсудимый отверг, подчеркнув, что его преследуют за его журналистскую деятельность.