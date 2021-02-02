Белорусский блогер Владимир Неронский получил три года колонии

В Беларуси блогер из Слуцка Владимир Неронский осуждён на три года лишения свободы в колонии строго режима. Это первый приговор в рамках так называемого "дела Тихановского".

Неронский - соратник блогера Сергея Тихановского, который из-за ареста не смог баллотироваться в президенты страны. Неронский входил в избирательную команду Тихановского, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Суд Логойского района во вторник признал Владимира Неронского, автора YouTube-канала "Слуцк для жизни", виновным по уголовным статьям об оскорблении представителя власти и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

По версии обвинения, Неронский в своих видеороликах публично призывал к участию в несанкционированных мероприятиях в Слуцке, Мозыре, Бресте и Бобруйске. Ему также вменяют оскорбление председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского. По этому пункту блогер вину признал, по пункту об организации незаконных групповых действий – нет. Защита заявила о недоказанности этого обвинения в адрес Неронского, Тихановского, а также оппозиционеров Николая Статкевича и Павла Северинца. Белорусские правозащитники признали их политическими заключенными.

Владимир Неронский был задержан в первых числах мая в Могилёве вместе с Сергеем Тихановским и другими активистами. В июне его перевели в СИЗО в Минске. По словам арестованного, находясь под стражей, он перенёс инсульт. Суд начался 12 января.

Блогера Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской, обвиняют в организации массовых беспорядков в ходе кампании по выборам президента Белоруссии.

По данным белорусского ЦИКа, главой государства на шестой срок подряд переизбран Александр Лукашенко. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях и называет истинным победителем голосования Светлану Тихановскую, которая после выборов была вынуждена покинуть страну и сейчас вместе с детьми живёт в Литве.