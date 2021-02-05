На муниципального депутата Янкаускаса завели уголовное дело

В Москве на муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса заведено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Илью Уткина.

По словам юриста, с ним связался следователь и рассказал о деле в отношении Янкаускаса. К депутату, который находится под административным арестом в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарове за твит о митинге, 8 февраля приедут сотрудники Следственного комитета. Они должны провести допрос и предъявить обвинение. Супруга Янкаускаса Ольга Горелик сообщила, что следователи будут требовать для депутата домашний арест.

Уголовное дело о нарушении санитарных правил было заведено после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января более чем в ста российских городах. Подозреваемыми по нему проходят брат Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алёхина, глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и другие оппозиционеры. Ещё одно дело по этой же статье Следственный комитет возбудил после таких же акций 31 января.

По версии СК, обвиняемые призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Следствие утверждает, что, откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.