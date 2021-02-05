В Германии актёры и актрисы сделали массовый каминг-аут

В Германии 185 актёров и актрис совершили массовый каминг-аут и сообщили о своей гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности. Заявление и портреты публикует издание Süddeutsche Zeitung.
Манифест участников совместно каминг-аута опубликован на 16 языках, включая русский.
"Мы актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей — в этом суть нашей работы. (…) Часто это персонажи, с убеждениями которых мы сами никогда бы не согласились", — говорится в обращении.
Помимо прочего авторы манифеста призвали изменить отношение к представителям ЛГБТ и чаще показывать их в фильмах.
Авторы назвали каминг-аут актом солидарности за пределами кинематографической отрасли и призывом ко всем поддержать их.
- В России с 2013 года действует закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным.
- Правозащитники отмечают, что последние годы в России растет количество нападений на представителей ЛГБТ. Среди прочего он связан с высоким уровнем бытовой гомофобии российского общества. Согласно опросу "Левада-центра", в 2019 году более половины респондентов заявили о "скорее отрицательном" отношении к геям и лесбиянкам.
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