В Германии актёры и актрисы сделали массовый каминг-аут

В Германии 185 актёров и актрис совершили массовый каминг-аут и сообщили о своей гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности. Заявление и портреты публикует издание Süddeutsche Zeitung.

Манифест участников совместно каминг-аута опубликован на 16 языках, включая русский.

"Мы актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей — в этом суть нашей работы. (…) Часто это персонажи, с убеждениями которых мы сами никогда бы не согласились", — говорится в обращении.

Помимо прочего авторы манифеста призвали изменить отношение к представителям ЛГБТ и чаще показывать их в фильмах.

Авторы назвали каминг-аут актом солидарности за пределами кинематографической отрасли и призывом ко всем поддержать их.