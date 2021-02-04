Путин выбрал: сидеть на штыках?

Продолжаются аресты участников акций протеста 23 и 31 января и 2 февраля. Всего задерживалось более 10 тысяч человек, изоляторы и арестантские помещения переполнены, люди по двое суток сидели без пищи в автозаках у концлагеря в Сахарово.

После митинга 23 января Росгвардия резко увеличила набор в ОМОН. Уже потребовалось 2000 новых сотрудников. Так реализуются все новые репрессивные законы принятые после одобрения Путинских поправок в Конституцию.

Политолог Владислав Иноземцев прогнозирует «Кремль сегодня не находится в той панике, которую ему приписывают. Выборы в Думу будут проведены в срок и окажутся невероятно стерильными. Нынешние протесты позволят «зачистить» всех нелояльных кандидатов, никакой либерализации политики не случится. Да, на штыках нельзя сидеть долго, но никто и не собирается. Путин немолод, уходить он не будет, жизнеспособность системы после его кончины его не интересует. Поэтому задача состоит в том, чтобы продержаться еще с десяток лет. Эта задача более чем реальна …»

Каковы перспективы укрепления позиций силовиков, которые могут оттеснрить пропагандистов и политиков путинского режима на вторые роли? Обсуждают политологи и историк Валерий Соловей и политический обозреватель Георгий Бовт.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 3 февраля в 19:05