Если за Путина, то можно. Всероссийский флешмоб в поддержку президента

После протестных акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, в ходе которых был достигнут рекорд по количеству задержанных, в разных городах России начался флешмоб в поддержку президента Владимира Путина. В социальных сетях появляются ролики массовых акций, где рабочие, студенты, спортсмены выражают свою поддержку президенту. Если протестные акции разгоняли резиновыми дубинками, а ряд активистов получили обвинения по так называемому "санитарному делу", то флешмоб в поддержку президента практически не встретил сопротивления властей – лишь в одном случае организаторы получили предупреждение о несоблюдении правил проведения массовых мероприятий.

Этот флешмоб прошел на Урале – в сети появилось два видеоролика, на которых сотрудники екатеринбургской компании "Сима-Ленд" выражают свою поддержку президенту Владимиру Путину.

У офиса предприятия сотрудники организовали шествие с российскими флагами и в конце ролика выстроились в надпись "Путин – наш президент!".

Второе видео было снято уже в офисе компании: сотрудники "Сима-Ленд" станцевали под песни Наргиз "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия". А потом скандировали: "Путин – наш президент, Владимир Владимирович, мы с вами", вскидывая вверх кулак правой руки.

В администрации Екатеринбурга не считают, что флешмоб сотрудников компании "Сима-Ленд" в поддержку Владимира Путина нарушил законодательство о митингах. "Мероприятие проходило на частной территории, на территории самого предприятия. Такие мероприятия не согласовываются", – сообщили РБК в администрации.

На эту акцию отреагировало только Министерство общественной безопасности Свердловской области – оно выпустило предупреждение компании. Как пишет "Газета.Ru", до организаторов акции довели информацию о наличии признаков несоблюдения положений законодательства РФ об организации и проведении массовых публичных мероприятий.

Один из сотрудников "Сима-Ленд" рассказал изданию E1.RU, что работникам его подразделения не объясняли, какой именно будет флешмоб: сказали "просто потанцевать, всё как всегда, ничего нового". По словам источника издания, отказаться от участия было невозможно – все идут в приказном порядке, а за невыход на смену накладывается штраф.

"Утром мы все собрались на улице, нам раздали деревянные таблички. Раньше с этими табличками мы уже много раз выстраивались в карту России и в слово "Россия", поэтому удивительным это не показалось. Начали строить всех на дороге, сказали, что нужна большая колонна. Ждали, пока все соберутся, наблюдали, какое невероятное количество сотрудников все прибывало и прибывало. Ощущение, что стоишь в стаде и сам не знаешь – зачем и за что...

Позже появились фотографы, квадрокоптеры залетали, мы поняли, что акция началась. Пошли вперед по дороге, нас постоянно подбадривали, командовали: "Машем руками, кричим, танцуем".

Мы даже не знали, куда именно шли. Просто прямо. Когда дошли до парковки, из нас начали строить какие-то буквы, кричать, кому и куда вставать. Длилось это очень долго, потому что мы ждали, когда все пройдут до парковки: участвовали офисники, рабочие складов, самого гипермаркета. Стоять на улице с 9 утра – занятие не из приятных, не май месяц все-таки.

Когда построение в буквы закончилось, со сцены кто-то начал толкать речь о том, что мы за порядок на улице и за президента. Потом начали командовать, чтобы мы кричали: "Путин – наш президент". Слышно было, что люди-то вяло кричат, хотя на видео это выглядит так, будто целая армия воодушевлена и радостна", – рассказал собеседник E1.RU.

За Путина обманом

Студенты российских вузов также стали участниками флешмоба в поддержку президента, причем многие приняли в этом участие невольно.

По информации издания Doxa, учащимся Тимирязевской академии в Москве сказали, что флешмоб будет посвящён российскому флагу, а студентам Московского государственного юридического университета имени Кутафина – что темой будет "поддержка страны как лидера борьбы с ковидом". Когда студенты приехали на съёмку в одну из московских гостиниц, их попросили скандировать "Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин – наш президент!"

Студенты Белгородского института искусств и культуры рассказали "Белгороду №1", что их собирали в актовом зале института для съемок ролика с российскими флагами к 23 февраля.

Ролик, в котором "молодые люди Самары полностью поддерживают Путина", опубликовал депутат Куйбышевского района Самары от "Единой России", представитель движения "Росмолодежь" Василий Чертилин. Кто именно принимал участие в съемках ролика, не уточняется.

Рабочие, хоккеисты и гонщики за Путина

В инстаграм-аккаунте "Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий" появился "патриотический клип в поддержку национальной политики Владимира Владимировича Путина". Сотрудники предприятия в униформе и с национальными флагами поют: "Так было в России с далеких времен: чем выше давление – тем крепче бетон".

Игроки хабаровской команды "СКА-Нефтяник" (хоккей с мячом) снялись в ролике в поддержку президента на домашней площадке "Арена Трофей".

"Мы – действующие чемпионы России. Мы – за сильного президента!" – говорят спортсмены.

А пилоты гоночной команды "КАМАЗ-мастер" нарисовали грузовиками на снегу надпись Putin team. Видео завершается словами: "Курс верный", а на экране появляется надпись: "Мы с вами".

Во флешмобе также приняли участие жители Ставрополья:

Пока социальные сети заполоняют ролики массовых акций в поддержку Владимира Путина – где участники хоть и носят маски, но далеко не всегда соблюдают социальную дистанцию, – активно развивается "санитарное дело". Это серия уголовных дел за нарушение санитарно-эпидемиологических норм во время протестных акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в конце января 2021 года. В рамках этого дела уже прошли масштабные обыски: полицейские пришли к двум десяткам соратников Навального и активистов, а также к главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову.

Обвинения по "санитарному делу" уже предъявлены Олегу Навальному, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, Любови Соболь, главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, муниципальному депутату Люсе Штейн, муниципальному депутату московского района Зюзино Константину Янкаускасу, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.