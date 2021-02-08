"Мемориал" признал обвиняемых по "санитарному делу" политзаключёнными

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключёнными участницу Pussy Riot Марию Алехину, московских муниципальных депутатов Дмитрия Барановского, Константина Янкаускаса и Люсю Штейн, главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, активиста Николая Ляскина, брата Алексея Навального Олега Навального, юриста ФБК Любовь Соболь, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Все они находятся сейчас под домашним арестом по так называемому санитарному делу, возбуждённому после акции протеста 23 января. Их обвиняют в призывах к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

"Мемориал" отмечает, что Алехина, Янкаускаса и Олега Навального до этого признавали политзаключенными по другим уголовным делам. Николая Ляскина правозащитный центр признавал лицом, преследуемым по политическим мотивам без содержания под стражей. "Теперь все они снова стали жертвами политически мотивированных преследований, причём Олег Навальный вновь оказался в положении заложника, используемого для давления на его брата Алексея", — заключили в "Мемориале".

В правозащитном центре считают, что ограничительные меры в связи с COVID-19 не являются безусловным основанием для запрета публичных мероприятий и нарушают статью 31 Конституции. Кроме того, обвиняемые по "санитарному делу" не могли знать, что на их призывы откликнутся люди, которые должны были находиться на самоизоляции.

"Преследование участников протестов в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических ограничений выглядит особенно циничным на фоне задержания тысяч мирных протестующих, которых впоследствии перевозят в тесных автозаках и содержат в отделах полиции и спецприёмниках в условиях, которые гораздо сильнее способствуют дальнейшему распространению заболевания", — подчеркнули в "Мемориале".