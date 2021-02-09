Евросоюз без вакцины. Рикард Йозвяк – о стратегии ошибок

Январь оказался невероятно тяжелым месяцем для Европейской комиссии ("правительства" Европейского союза). Год должен был начаться с того, что граждане ЕС наконец смогли бы увидеть свет в конце коронавирусного туннеля, со старта массовой вакцинации. Но вместо этого вакцинация сильно отстала от графика, Брюссель вступил в открытый конфликт с государствами-партнёрами и крупными фармацевтическими компаниями. Возможно, стало явным то, что некоторые называют логистической и политической некомпетентностью Комиссии.

Несколько недель назад производитель препаратов, компания AstraZeneca, сообщил, что запланированные поставки вакцины в ЕС сокращаются на 60%, до 31 миллиона доз из-за сбоев на заводе в Бельгии. Эта поставка могла бы помочь ЕС наверстать упущенное время вакцинирования в первом квартале 2021 года. Ранее многие страны ЕС уже фактически прекратили делать прививки из-за проблем с вакцинами от Pfizer.

Ситуация начала накаляться, когда выяснилось, что в Евросоюзе продолжает расти число инфицированных, как и смертность от пандемии, да ещё в сочетании с мрачными экономическими прогнозами. "Удар молота" показался ещё более сильным после известий о том, что поставки AstraZeneca в Великобританию, напротив, в основном оправдали ожидания и что некоторые из этих поставок производились с заводов, расположенных в странах ЕС. Согласно статистике, Евросоюз в январе в среднем вакцинировал всего 2,6 вакцины на каждые 100 человек. Это в сравнении с 12,5 процентами вакцинирования в Великобритании и 8,8 в США, не говоря уже об ошеломляющем показателе в 45 процентов в Израиле. В этой ситуации Брюсселю нужно было что-то делать, и после довольно длительного промедления ЕС внезапно ускорился. То, что изначально задумывалось как режим, обязывающий поставляющие в еврозону препараты компании уведомлять об экспорте за пределы ЕС, в считаные дни превратилось в нечто похожее на прямой запрет экспорта вакцин, покидающих регион.

Начало положило откровенное интервью генерального директора AstraZeneca Паскаля Сорио итальянскому изданию La Repubblica. Сорио сообщил, что Великобритания подписала контракт на поставку вакцины за три месяца до того, как подобное соглашение заключил ЕС. Более того, оказалось, что этот контракт, заключённый между фармацевтическим гигантом и Евросоюзом, не гарантировал досрочных поставок. Завязалась словесная перепалка по поводу того, что на самом деле означают формулировки контракта, и даже публикация сильно отредактированного документа не помогла. Правда в том, что ЕС заранее профинансировал производство вакцины в объёме 336 миллионов евро, накормив компанию AstraZeneca пряниками, но не вооружившись кнутом. Недавний запрет на экспорт препаратов для вакцинирования может это изменить.

Россия и Китай, похоже, готовы вмешаться в игру со своими вакцинами, и могут добиться в Европе впечатляющих PR-побед

Вскоре Брюссель столкнулся с новыми неприятностями. В Еврокомиссии пошли разговоры о "прививочном национализме" как о главном виновнике случившегося. Проповедуя преимущества свободной торговли на протяжении десятилетий, ЕС одновременно превратился в крупнейшего протекциониста. Читая другим лекции о верховенстве закона, Брюссель неожиданно показал: правила разрабатываются так, чтобы приносить пользу только себе и скрывать предыдущие ошибки. Хуже всего то, что эта мера, казалось, угрожала миру на острове Ирландия. Таможенный контроль на границе Северной Ирландии (Великобритании) и Республики Ирландия – это как раз то, чего Евросоюз во время напряженных переговоров по Брекзиту старался избежать. Однако всего через месяц после вступления в силу торгового соглашения с Великобританией ЕС отказался от этих своих обязательств, настроив против себя и Белфаст, и Дублин, и Лондон. В конце концов, однако, Европейской комиссии пришлось пойти на уступки. Теперь вопрос в том, "выживет" ли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В Брюсселе уже ходят слухи, что, спасая себя, она может пожертвовать комиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом или комиссаром по вопросам здравоохранения Стеллой Кириакидес. Неизвестно, впрочем, будет ли этого достаточно.

Многие сложные вопросы остаются без ответа. Правильно ли было поручать Комиссии заключать контракты с фармацевтическими компаниями от имени всех стран-членов ЕС? Почему контракты с шестью производителями вакцины Брюссель подписал позже своих западных конкурентов? Есть ли у Комиссии опыт, необходимый для заключения таких важных сделок? В оправдание ЕС, впрочем, стоит отметить: не только Брюссель виноват в невыполнении компаниями договорных обязательств. Конечно, богатые страны (скажем, Германия и Франция) могли бы действовать быстрее в одиночку, но нет сомнений в том, что более бедные участники ЕС (к примеру, Болгария и Румыния) тогда вообще остались бы без западных вакцин.

Одна из причин, по которым ЕС так медленно заключал контракты, заключалась в нежелании переплачивать, то есть имела место забота о средствах налогоплательщиков. В Брюсселе настаивали на том, что ответственность в случае негативных побочных эффектов должна лечь на фармацевтические компании, поэтому идею об использовании препаратов на ранней стадии их клинических испытаний отклонили. Не забудем, что в Европе вообще распространен скептицизм в отношении вакцин, многие правительства стран ЕС по-прежнему не доверяют революционным технологиям mRNA, которые используют Pfizer и Modernа.

Кроме того, в ЕС всегда настаивали на том, что крупные поставки препаратов для вакцинирования придутся на второй квартал 2021 года, и это пока не изменилось. Теперь многое зависит от того, выполнит ли ЕС обещание вакцинировать к лету 80% своих граждан старше 80 лет, а в целом – 70% взрослого населения. Сейчас это звучит как фантастика. Мрачная реальность заключается в том, что Россия и Китай, похоже, готовы вмешаться в игру со своими вакцинами и могут добиться в Европе впечатляющих PR-побед.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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