"Чтобы было неповадно": соцсети о "стирании имён" оппозиционных актрис

Власть пытается мстить участникам протестов самыми разными способами.

Телеграм-канал "Антиглянец" сообщил, что санкции за политические выступления грозят актрисам Саше Бортич и Яне Трояновой. Как пишут авторы канала, медиахолдинг "Газпром-медиа" якобы убирает упоминания актрис "из всех своих промо-активностей".

Алексей Герман:

Наблюдаю за борьбой начальства с Бортич. Могу быть согласен, могу быть не согласен с её взглядами, это моё личное дело. Но как-то это мелко устраивать войну против молодой актрисы. И мы не будем вырезать, зарезать, урезать и фотошопить до исчезновения Бортич из нашего фильма. Полагаем, что борьба с Бортич похожа на анекдот. Нашли врага.

А Центр Мейерхольда удалил со своего сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой, известной по нашумевшему сериалу "Чики". Факт удаления подтвердила арт-директор центра Елена Ковальская.

Николай Берман:

Я не могу не сказать, что история с Варварой Шмыковой и сайтом Центра им. Вс. Мейерхольда – невозможный позор и запредел, которому нет и не может быть никаких оправданий и объяснений.

Аркадий Кайданов:

"Уберите Ленина с денег!" эффектно выкрикнул молодой и знаменитый Андрей Вознесенский, по-шестидесятнически дерзкий в знаменитом зале Политехнического.

Для него чистый образ вождя не мог быть связан с мещанской пошлостью купюр, которые Андрей Андреевич тоже любил, правда, не столь демонстративно.

Убрали.

И что?

Деньги все стали любить просто души не чая, а Ленин по-прежнему такой молодой, что юный Октябрь, кажется, опять впереди.

Варвару Шмыкову убрали с сайта Центра Имени Вс.Мейерхольда за то, что некстати всплакнула супротив жестоковыйности ментов на демонстрациях.

Убрали.

И что?

Шмыкова сразу исчезла как одна из самых ярких актрис нового поколения?

Центру теперь отсыплют больше денег, где на купюрах нет Ленина?

А с портретом Шмыковой на сайте к завтрему закрыли бы финансирование?

Зоя Светова:

Театр государственный и вероятно в департаменте культуры решили, что следует к "инакомыслящей" артистке санкции применить. Только Варвара Шмыкова – не в штате и уволить ее нельзя. С судимым Серебренниковым контракт можно не продлить. Артистов, которые записывали ролики в поддержку Навального, нужно напугать, посчитали в Департаменте культуры. Чтобы другие никаких роликов больше не записывали и никуда не выходили.

Мы уже такое проходили. То есть, мы советские люди это проходили, когда за подписание писем в защиту Синявского и Даниэля выгоняли с работы, исключали из Союза писателей.

Слушайте, но это было в прошлом веке! А сейчас XXI век. И страна называется Россия. А не Советский Союз. Пока речь идет только о государственных проектах и окологосударственных типа Газпром медиа (ТНТ , например). Посмотрим, что будет дальше.

Алексей Паперный:

Можно что угодно говорить, но все сводится к простым вещам – преследование за инакомыслие – это преступление и позор.

Я уже не говорю о том, что власть опять выстрелила себе в ногу – Варвара Шмыкова потрясающая и ее обожают миллионы. И будут обожать еще больше.

Сергей Васильев:

Стереть имя артиста с сайта – такая малозначительная, но очень подлая вещь, ведь артист – это и есть имя, мы жизнь и труд тратим на то, чтоб нас упоминали, как это не прискорбно.

Женя Беркович:

Как, блин это возможно? Хоть с Варей, хоть с последним монтировщиком, хотя мне очень хочется здесь написать именно про Варю, ее смелость, честность и запредельную доброту и порядочность. Варя – женщина, которая раз в сто лет должна спускаться в тот круг ада, где сидят употреблявшие выражение "светлый человечек" и выводить оттуда грешников. Но это правда сейчас не важно.

А что важно? Пространство для экспериментов, открытая площадка, которую могут закрыть? Театр под угрозой? А не хрен бы с ним, с пространством для экспериментов, если можно так поступить с человеком и даже не обьяснить ничего? Для кого эти эксперименты, для чего?

Варя, я тебя очень люблю и поддерживаю до неба и обратно. Мне мерзко, горько и очень тяжело, хотя я тут вроде бы ни при чем, у меня никогда не было спектаклей в ЦИМе, кроме гастролей/аренды. Но это наше общее театральное пространство, которое уже стало размером с почтовую марку, и дальше ехать просто некуда.

Ксения Болецкая:

Неужели Минкульт и, правда, отдал команду наказать "политически неблагонадежных" актеров и режиссёров?

Максим Виторган:

Конечно, то , что это происходит в Центре имени МЕЙЕРХОЛЬДА (!!!) особенно пикантно. Что впереди?

Олег Козырев:

Центр имени Мейерхольда удалил имя Мейерхольда со своего сайта и будет называться теперь просто Центр имени.

Андрей Козенко:

А чего самого Мейерхольда оставили, его в 1940 году, в общем-то, тоже не в статусе друга народа расстреляли.

Валерий Печейкин:

Сейчас действительно кажется, что "выбора нет". Вот раньше-то он был!.. Самое смешное, что десять лет назад тоже так казалось, при пушистом Медведеве. Казалось, что "сейчас не тот момент". Пройдет еще десять лет и мы посмеемся ситуации со Шмыковой: всего лишь удалили страничку с сайта. Не удалили саму. Эх, вот бы вернуть славный 2021-й, когда нужно было сжать волю в кулак. И сказать: "Нет".

Юлия Ауг:

О том, что Варвара Шмыкова невероятно крутая, очень красивая, очень талантливая, органичная как животное, сама природа, я знала очень давно. В 2015 году она приехала ко мне на пробы, это была моя очередная неудачная попытка запуститься в качестве режиссёра. Она приехала на пробы на мотоцикле и зашла в комнату с мотоциклетным шлемом в руках. Пробы были на историческую драму из жизни 19 века. Мы разговаривали и я понимала, что она лучшая на роль, но продюсеры не окажутся так смелы, чтобы утвердить именно ее.

Конечно, ее не утвердили.

И я тоже не снимала этот проект в итоге.

Но я всегда знала, что звезда Вари взойдёт. Так и случилось в этом году. Она взорвала вокруг себя пространство.

Она очень хорошая актриса. Она очень хороший человек. Спасибо продюсерам и режиссёру Чик, что все теперь знают о том, что есть Варя Шмыкова.

Сейчас ее наказывают за то, что закреплено в конституции – за свободу слова и свободу мысли. Буквально.

И если мы можем поддержать Варю, мы должны это сделать. Не молчать. Не боятся. Говорить о том, что происходит. Если мы будем молчать, нас всех перещелкают по одиночке.

Сейчас наказывают за свободу слова, мысли не только Варю.

Александра Бортич и Яна Троянова, тоже в списке тех, кого надо наказать, чтобы остальным неповадно было.

Друзья, актеры и режиссёры, продюсеры, все кто делает кино и театр. Давайте не будем молчать.

Расчёт именно на наше молчание.

Наше молчание позволяет распространяться злу и репрессиям.

37 год не должен повториться.

Лена Ванина:

Вчера вечером стало известно, что актрис Сашу Бортич и Яну Троянову вырезают из промо телеканала ТНТ. А актрису Варю Шмыкову убрали с сайта театра Мейерхольда.

Нынешняя власть очень любит серую зону. Ведь серая зона – это страх. Все три актрисы активно высказывались в соц-сетях о том, что происходит в стране. Ходили на митинги. Открыто выражали свою политическую позицию. Они не становились политиками. Они говорили о своих убеждениях.

Их не уволили, но вместе с ними дали нам всем довольно яркий сигнальчик. Нельзя быть публичным человеком и при этом несогласным. Хочешь снимать фильмы – не соглашайся тихо из своего угла. Я могу и дальше смотреть на птиц и утешать себя тем, что не уволили же. "Да и вообще все не так и это не правда".

У каждого третьего моего знакомого кто-то был арестован. Он сам, друг, ребёнок. Спецприемники переполнены. Пустой центр города перекрывают, чтобы никто туда не вышел. Я могу и дальше смотреть на птиц и утешать себя тем, что все не так плохо. Что природа красивая, и ее у меня не отнять.

Но я не могу. Хочешь снять фильм – не бери Бортич. Хочешь снять фильм – не выходи на митинг. Хочешь снять фильм – молчи. Это гораздо ближе, чем кажется. И ведь самое плохой даже не то, что власть так делает, а что ей страшно возразить. Для этого и есть "звоночки". Я, кстати, думаю, что каждый имеет право на страх. И я никого не буду осуждать за это.

Троянова, Бортич и Варя Шмыкова – невероятные актрисы. И то, что происходит – это позор. Да, я знаю, что мне легко говорить. Мне нечего терять. И так далее, и так далее. Но я ведь не одна такая. Хотелось бы, чтобы говорили и другие.

Дмитрий Колезев:

Вопросов много. Видим ли мы укрепление цензурной практики, когда актеров наказывают за высказывание своей позиции? Способно ли государство эффективно "забанить" артистов в век Instagram, YouTube и TikTok? Кто больше потеряет, если Александры Бортич не будет на ТНТ – она или телеканал? Может ли сегодня артист успешно развиваться в оппозиции к государству? Самое важное: промолчат ли другие артисты, считав сигнал, или выступят в поддержку коллег? Не знаю.

Когда читаешь про революции, перевороты и падения режимов прошлого, всегда удивляешься. Можно подумать, как будто в правительстве кто-то специально поступает так, чтобы обозлить как можно больше граждан! Как будто кто-то намеренно подливает масла в огонь общественного недовольства. "Давайте начнем еще популярных актрис преследовать, а то пока у нас маловато возмущенных…" Ну ведь понятно было, куда все идет! Что же они такие дураки?..

Но на самом деле – ничего непонятно. Такие события складываются в стройную цепочку лишь задним числом, когда ретроспективно оцениваешь их как предтечу краха режима. Однако – давайте скажем откровенно – крах ведь не предопределен. Никто не знает, чем и когда это закончится. Поэтому люди, которые продолжают свободно высказываться, особенно когда им есть что терять, – заслуживают нашего уважения и слов поддержки.

В определённом сегменте соцсетей – довольно низкое злорадство.

Армен Гаспарян:

То есть, чтобы девочки и дальше успешно призывали малолеток к бардаку, по итогам которого они убудут на зону – им обязательно нужно успешно осваивать бюджет Пандемониума. А если бюджета теперь не будет – то это запредельная подлость и низость, ведь тем самым люто унижают гламурных революционерок. Троцкий в аду радостно хихикает

Роман Голованов:

Noize MC отказывают в концерте на "ВТБ арена". Бортич гонят поганой метлой из фильмов с бюджетными деньгами. С Серебренниковым не продлевают контракт в "Гоголь-центре"

А как вы хотели? Привыкли хаять государство. Вытирать ноги о власть. Чтобы потом бежать, звеня тарелкой, на первое место в очереди за пайкой. Так не бывает. Уж будьте революционерами до конца. Пострадайте за идею. Идите, как Цой, пахать кочегарами.

Этот бунт неблагодарных миллионеров просто вымораживает.

Другие люди всё-таки призывают не набрасывать на руководство Центра Мейерхольда (и среди них сама Шмыкова!)

Алексей Крижевский:

Как человек театра, Театра.doc в частности, хочу отказаться (и призвать это сделать других) от того, чтобы осуждать или обсуждать публично Елену Ковальскую (а как журналист – очень жду комментария по происшедшему; пока его не будет, у меня не будет достаточно четкого понимания того, что произошло). Но хочу обратить внимание, что объектом нашей заботы и защиты должна стать именно и прежде всего Варвара Шмыкова – невероятно одаренная молодая артистка, чья карьера и дальнейшая профессиональная жизнь может быть в результате сложившейся ситуации поставлена под вопрос. Именно на нее необходимо перенести фокус внимания сейчас.

Таня Лукьянова:

Я завидую всем, кто точно знает, как другой человек должен поступить под давлением или как правильно он должен обьяснить своё неправильное решение, принятое под давлением, и где должна пролегать граница компромисса.

Я желаю всем прекрасным людям в ситуациях сложного выбора и давления всегда принимать однозначно верные и всеми одобряемые решения.

Виктория Привалова:

Я не люблю ситуации, где "всех можно понять", но, оказывается, здесь и сейчас, конкретно в этой истории понять можно и нужно всех.

Варю обнимаю, Елену Ковальскую обнимаю.

Можно ли удалив страницу на сайте, поставить под сомнение талант человека?

Кажется, ответ очевиден. Но я всё-таки напишу. Нельзя. Талант больше всего этого, живое больше всего этого, человек больше всего этого.

Мы больше этого всего.

Здесь я скажу, что все эти удаления и "давайте уберём", конечно, не норма, конечно, ужасно несправедливы. На своём опыте знаю, что это может быть больно и беспомощно – быть удалённым_ой откуда-то. Да ещё и не получить поддержки от близкого.

Но, в конечном счёте, все эти попытки "удалить" смешны и не работают, если мы-то всё поняли, не молчим, говорим и видим друг друга.

Варя будет играть в спектаклях. ЦИМ будет дальше экспериментировать. Все и всё на своём месте.

Давайте не раскалываться, не расставаться, давайте действовать сообща и вместе. Враг не среди нас, он совершенно в другой плоскости и даже не в курсе, что мы уже всё поняли и нам не страшно.

Варвара Шмыкова:

Я точно знаю, что все будет хорошо (жалко не знаю когда). Елена Ковальская по-прежнему честный и очень смелый человек, а я все еще играю в ЦИМе. Я думаю, что нам всем, ну хотя бы в нашем цеху, нужно объединиться, чтобы не позволить этому яду разобщения залить нас с головой.

Всё, что происходит кажется по-настоящему страшным, но давайте бояться или не бояться вместе. По-другому вообще ничего не получится! Ничего.

Тем временем, продолжается кампания в защиту кинокритика Анжелики Артюх (она отбывает свой административный срок в Сахарове)

Дмитрий Савельев:

киновед анжелика артюх, которая – в физическом смысле – не обидит и мухи, но которая, как все нормальные люди, испытывает брезгливую ненависть к тараканищам, была вчера задержана в москве, вывезена из нее вместе со многими другими, спешно судима и теперь отбывает 14 суток в поселке сахарово.

в названии поселка – особая ухмылка происходящего.

Михаил Бирюков:

И минуты черного отчаяния, когда сжав кулаки, слушаешь решение судьи оставить человека под арестом. Анжелика Артюх будет отбывать пятнадцать суток от звонка до звонка. Ни блестящие характеристики коллег, ни ссылки на состояние здоровья, не поколебали уверенность судьи в том, что женщина, доктор наук, учёный, педагог должна провести полмесяца в спецприемнике. Мы общались с ней в суде по видеоконференцсвязи и я поражен силой духа и отвагой этой героической женщины. Горе той стране, где власть так относится к интеллектуальной элите.

Дмитрий Комнин:

Никита Михалков от лица Союза Кинематографистов обратился к Уполномоченному по правам человека Москальковой с просьбой посодействовать освобождению Анжелики Артюх. По-моему, это очень достойный поступок. Будем надеяться, что письмо поможет.