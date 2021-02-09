Член СПЧ заявила о "воровстве" передач для арестованных в Сахарово

Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова утверждает, что в центре временного содержания Сахарово, где сейчас находятся сотни арестованных после акций протеста в Москве, пропала гуманитарная помощь, собранная для арестованных.

"Мы туда передали еще в субботу 3000 комплектов постельного белья...

Но, судя по всему, НИ ОДИН комплект не передали в камеры" - написала Винокурова в телеграме.



"На данном этапе огромная часть переданной через ОНК (и принятой) гуманитарки просто исчезла. Без уведомления ОНК, куда ее подевали. Это называется «воровство»" - пишет Винокурова. В своём телеграм-канале она приводит скриншоты переписки с арестованными, в которых содержатся жалобы на грязное постельное бельё в Сахарово.

Утром во вторник на заявления Винокуровой отреагировало ГУ МВД России по Москве. Как говорится в сообщении, опубликованная членом СПЧ информация "не соответствует действительности. Вся помощь, поступившая от ОНК, ими передана указанной категории лиц. Граждане, отбывающие административное наказание на территории данного подразделения, обеспечены всем необходимым в соответствии с законодательством". Винокурову в МВД обвинили в публикации информации, порочащей честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел и в участии в "спланированной информационной атаке на органы государственной власти России".

Администрация центра в Сахарово пока не комментировала судьбу постельного белья.

В Сахарово - деревне в Новой Москве - расположен центр временного содержания иностранных граждан. Участников акций протеста начали размещать там из-за переполнения спецприёмников в Москве. С размещением сотен арестованных возникли проблемы, людей на какое-то время помещали в переполненные камеры без спальных принадлежностей. Уже освободившиеся из Сахарово рассказали "Дождю", что "всего добивались через бунт". Сотни арестованных остаются в центре.