Серебренников подтвердил, что вынужден уйти из "Гоголь-центра"

Режиссёр Кирилл Серебренников во вторник подтвердил, что власти Москвы уведомили его об истечении трудового договора с ним как с художественным руководителем "Гоголь-центра". В инстаграме он выложил копию письма из департамента культуры мэрии Москвы, в котором говорится об истечении его контракта 25 февраля 2021 года.
"Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас" - написал Серебренников.
О том, что власти планируют не продлевать контракт с режиссёром, стало известно в начале февраля.
Кирилл Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с момента его основания на базе московского театра имени Гоголя в 2012 году. "Гоголь-центр" - не только театр, но и центр современного искусства, где проходили различные выставки и концерты. В самом центре работают разные театральные труппы, которые выступают со своими проектами. Среди громких премьер, которые прошли в "Гоголь-центре" под художественным руководством самого Серебренникова - "Отморозки", "Метаморфозы", "Сон в летнюю ночь", "Маленькие трагедии" и другие.
- В июне 2020 года суд приговорил Кирилла Серебренникова к трём годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по делу "Седьмой студии", признав виновным в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Серебренников вину не признал. Судья также предписал взыскать с Серебренникова, бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры России. Серебренников заявил, что таких денег ни у него, ни у его коллег нет. Дело вызвало большой общественный резонанс, многие комментаторы видели в нём политическую подоплеку. СМИ, в частности, писали о том, что за преследованием Серебренникова мог стоять бывший министр культуры Владимир Мединский или влиятельный епископ РПЦ Тихон (Шевкунов).
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