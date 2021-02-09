Серебренников подтвердил, что вынужден уйти из "Гоголь-центра"

Режиссёр Кирилл Серебренников во вторник подтвердил, что власти Москвы уведомили его об истечении трудового договора с ним как с художественным руководителем "Гоголь-центра". В инстаграме он выложил копию письма из департамента культуры мэрии Москвы, в котором говорится об истечении его контракта 25 февраля 2021 года.​

"Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас" - написал Серебренников.

О том, что власти планируют не продлевать контракт с режиссёром, стало известно в начале февраля.

Кирилл Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с момента его основания на базе московского театра имени Гоголя в 2012 году. "Гоголь-центр" - не только театр, но и центр современного искусства, где проходили различные выставки и концерты. В самом центре работают разные театральные труппы, которые выступают со своими проектами. Среди громких премьер, которые прошли в "Гоголь-центре" под художественным руководством самого Серебренникова - "Отморозки", "Метаморфозы", "Сон в летнюю ночь", "Маленькие трагедии" и другие.