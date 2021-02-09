Лондонское математическое сообщество потребовало освободить Мифтахова

Лондонское математическое сообщество (LMS) выпустило заявление, в котором потребовало освободить 27-летнего аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осуждённого на шесть лет колонии общего режима по делу о поджоге офиса "Единой России". Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Члены математического сообщества назвали приговор непропорциональным, а также указали на сообщения правозащитников о пытках и нарушении прав человека в отношении Мифтахова. Математики отметили, что в "Мемориал" признал аспиранта политическим заключенным. "Необходимо, чтобы права всех математиков уважали в России и за ее пределами, независимо от их профессионального статуса, политических взглядов, этнического происхождения и ориентации", - говорится в заявлении.

Ранее более двух с половиной тысяч математиков из 15 стран мира подписали обращение к Международному конгрессу математиков (ICM) с требованием добиться освобождения Мифтахова.