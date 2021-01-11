2500 математиков из 15 стран потребовали освободить Азата Мифтахова

Более двух с половиной тысяч математиков из 15 стран подписали обращение к Международному конгрессу математиков (ICM) с требованием добиться освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Об этом пишет "Новая газета".
Математические общества Франции, Италии, Великобритании, США, Бразилии и многие ученые всего мира призвали оргкомитет конгресса "занять активную позицию" по уголовному делу Мифтахова и обратиться в российские государственные органы для его освобождения. В противном случае, полагают авторы обращения, многие из них могут не приехать в 2022 году на Международный конгресс математиков, который должен пройти в Санкт-Петербурге.
"Для нас, ученых, свобода — одна из высших ценностей. Участие в конгрессе во время произвольного задержания нашего коллеги Азата Мифтахова станет серьезной дилеммой для всего математического сообщества", — говорится в обращении.
Оглашение приговора аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову по делу о поджоге офиса "Единой России" перенесли с 11 на 18 января. Ранее прокуратура потребовала приговорить Мифтахова к шести годам колонии. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Азат Мифтахов вину не признаёт.
- Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.
- Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали и арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.
- Показания против Мифтахова дал засекреченный свидетель, который в январе неожиданно скончался от "травмы сердца".
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Азата Мифтахова политическим заключённым.
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