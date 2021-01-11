2500 математиков из 15 стран потребовали освободить Азата Мифтахова

Более двух с половиной тысяч математиков из 15 стран подписали обращение к Международному конгрессу математиков (ICM) с требованием добиться освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Об этом пишет "Новая газета".

Математические общества Франции, Италии, Великобритании, США, Бразилии и многие ученые всего мира призвали оргкомитет конгресса "занять активную позицию" по уголовному делу Мифтахова и обратиться в российские государственные органы для его освобождения. В противном случае, полагают авторы обращения, многие из них могут не приехать в 2022 году на Международный конгресс математиков, который должен пройти в Санкт-Петербурге.

"Для нас, ученых, свобода — одна из высших ценностей. Участие в конгрессе во время произвольного задержания нашего коллеги Азата Мифтахова станет серьезной дилеммой для всего математического сообщества", — говорится в обращении.

Оглашение приговора аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову по делу о поджоге офиса "Единой России" перенесли с 11 на 18 января. Ранее прокуратура потребовала приговорить Мифтахова к шести годам колонии. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Азат Мифтахов вину не признаёт.