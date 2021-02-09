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Режиссёр Алексей Красовский передал ФБК свою кинонаграду за расследования фонда

Алексей Красовский получает премию "Ника" в 2017 году

Российский кинорежиссёр Алексей Красовский передал основанному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией свою кинонаграду "Ника". Он сделал это, так как расследования фонда не были номинированы на награду в категории лучшего неигрового фильма. Об этом он рассказал в своём фейсбуке.

Красовский — член вручающей "Нику" Академии кинематографических искусств. В этом году он, как член академии, участвовал в выборах победителей. Он отметил, что решил поддержать авторов, который "снимают сильные фильмы и получают вместо наград уголовные статьи".

В 2021 году одно из расследований ФБК — фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" набрало больше 110 миллионов просмотров, став самым популярным видео в истории российского ютьюба. Автор, основатель фонда Алексей Навальный, был после этого отправлен судом в колонию по уголовному делу 2014 года.

Красовский отметил, что "вручил" ФБК свою награду не от лица академии, а от себя лично. "Пусть богиня победы принесет теперь удачу им, мне она помогла", — заявил он.

  • Красовский получил "Нику" в 2017 году в номинации "Открытие года". В 2016 он выступил с режиссёрским дебютом с фильмом "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли.
  • Выступление Красовского на церемонии вручения награды, где упоминались протестные митинги в России, было вырезано из эфира канала НТВ. В 2018 году прокремлёвские активисты срывали показы его фильма "Праздник" о блокадном Ленинграде. Перед этим секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак требовал от министра культуры Владимира Мединского не разрешать прокат фильма.

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