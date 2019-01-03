Фильм "Праздник" о блокадном Ленинграде выложили на YouTube

Режиссёр Алексей Красовский опубликовал на YouTube комедийный фильм "Праздник", действие которого происходит в блокадном Ленинграде. Ещё до выхода картина была подвергнута критике со стороны чиновников, заподозривших фильм в оскорблении памяти российских ветеранов.

Режиссёр "Праздника" охарактеризовал его как комедию, из-за чего картина была резко раскритикована в "Единой России” и близких к Кремлю СМИ. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал съёмки фильма в декорациях блокадного Ленинграда "глумлением над историей народа”. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что отказался читать сценарий, потому что "глупостям не чтец".

Красовский отказался получать прокатное удостоверение для "Праздника" в Министерстве культуры. Это означает, что в России фильм нельзя будет показывать в широком прокате в кинотеатрах, в том числе сетевых, и по телевидению.

Фильм снят на деньги, собранные в интернете. Под опубликованным в YouTube видео размещены номера банковских карт, на которые зрителей призывают переводить пожертвования. Режиссёр планировал выложить фильм в бесплатный доступ в Интернет в ночь на 31 декабря, но премьеру перенесли из-за взрыва в жилом доме в Магнитогорске, жертвами которого стали не менее 38 человек.

В январе 2018 года Министерство культуры запретило публичные показы в России комедии "Смерть Сталина" Армандо Иануччи о борьбе за власть между высшими партийными чиновниками. Член общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло в интервью Радио Свобода заявил, что картина оскорбляет чувства ветеранов, потому что все руководители государства в ней показаны клоунами. Фильм был признан лучшей комедией года по версии Европейской киноакадемии.