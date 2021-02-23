Время Свободы:Политзаключенный или узник совести. (Не) время мериться статусами

Amnesty International отозвала статус «узника совести», присвоенный Алексею Навальному***Десятки участников акций в поддержку Алексея Навального, жаловавшихся на избиение полицией, стали фигурантами «дорожного дела»***Приговор бывшему лидеру одесского отделения «Правого сектора» спровоцировал столкновения его сторонников с полицией в Киеве