AI: решение по Навальному не связано с пропагандой Кремля

Международная правозащитная организация Amnesty International объяснила причины пересмотра решения о признании оппозиционера Алексея Навального узником совести.
В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что организация не основывает свои решения о статусе узника совести на тредах в твиттере или лоббировании со стороны журналистов или провластных активистов. Это делается на основе доказательств и их тщательного изучения, утверждается в тексте.
Сообщения, что на решение правозащитной организации повлияла клеветническая компания, неверны, уверяют в правозащитной организации. "Пропаганду российских властей можно распознать в качестве таковой", — утверждают правозащитники.
"Здесь не должно быть путаницы. Ничто из сказанного Навальным ранее не оправдывает его нынешнее задержание, которое политически мотивировано", - подчеркнули в правозащитной организации.
Авторы заявления признали, что "неудачное время принятия этого решения" могло нанести ущерб кампании по освобождению политика, и выразили сожаление в связи с этим.
Накануне российский писатель Борис Акунин отправил в Amnesty International электронное письмо, в котором призвал пересмотреть отказ от решения считать Алексея Навального узником совести.
"Лишив Алексея Навального статуса узника совести, AI нанесла удар по человеку, "которого сначала чуть не убили, а потом неправедно заточили в тюрьму". "Вы еще плотней закрыли двери его камеры, усложнив всем нам борьбу за его освобождение. Придерживаясь буквы протокола, вы нарушили дух вашей миссии", - написал Акунин.
- Amnesty International признала Алексея Навального узником совести вечером 17 января — через несколько часов после задержания политика в московском аэропорту после его возвращения из Берлина, где он проходил лечение от последствий отравления боевым ядом из группы "Новичок".
- 23 февраля стало известно, что Навальный лишён статуса узника совести. Это было сделано после того, как юридический и политический департаменты организации обнаружили "риторику ненависти" в сообщениях политика середины 2000-х годов.
- В 1964 году организация отозвала статус узника совести у Нельсона Манделы. Согласно критериям Amnesty, носители статуса обязаны не применять насилие, не призывать к нему и не возбуждать вражду и ненависть.
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