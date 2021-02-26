AI: решение по Навальному не связано с пропагандой Кремля

Международная правозащитная организация Amnesty International объяснила причины пересмотра решения о признании оппозиционера Алексея Навального узником совести.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что организация не основывает свои решения о статусе узника совести на тредах в твиттере или лоббировании со стороны журналистов или провластных активистов. Это делается на основе доказательств и их тщательного изучения, утверждается в тексте.

Сообщения, что на решение правозащитной организации повлияла клеветническая компания, неверны, уверяют в правозащитной организации. "Пропаганду российских властей можно распознать в качестве таковой", — утверждают правозащитники.

"Здесь не должно быть путаницы. Ничто из сказанного Навальным ранее не оправдывает его нынешнее задержание, которое политически мотивировано", - подчеркнули в правозащитной организации.

Авторы заявления признали, что "неудачное время принятия этого решения" могло нанести ущерб кампании по освобождению политика, и выразили сожаление в связи с этим.

Накануне российский писатель Борис Акунин отправил в Amnesty International электронное письмо, в котором призвал пересмотреть отказ от решения считать Алексея Навального узником совести.

"Лишив Алексея Навального статуса узника совести, AI нанесла удар по человеку, "которого сначала чуть не убили, а потом неправедно заточили в тюрьму". "Вы еще плотней закрыли двери его камеры, усложнив всем нам борьбу за его освобождение. Придерживаясь буквы протокола, вы нарушили дух вашей миссии", - написал Акунин.