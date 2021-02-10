Депутату Заксобрания выключили микрофон после слов о Навальном

Депутату Заксобрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику отключили во время выступления микрофон после того, как он упомянул в своей речи оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Znak.com.

Резник предлагал увеличить пенсии ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей. Депутату отключили микрофон, когда он заявил, что "ветеранов используют как судилище над Навальным". Инициативу об увеличении пенсий Заксобрание отклонило.

Суд над по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана продолжится 12 февраля. Политик обвиняется в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство участника съёмки рекламного видео за поправки к Конституции, 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

Дело против Навального было возбуждено в середине июня. В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в агитационном ролике телеканала RT за поправки к Конституции, продажные холуи и предатели.