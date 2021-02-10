SpaceX запустит первые модули лунной станции на ракете Falcon Heavy

NASA заключило со SpaceX контракт на запуск первых двух модулей будущей лунной орбитальной станции Gateway, сообщает SpaceNews. Структуры будут доставлены на самой грузоподъемной ракете в мире Falcon Heavy. Цена сделки составила более 330 миллионов долларов.

Изначально американское космическое агентство планировало запустить эти элементы по отдельности и автономно состыковать их уже на орбите Луны, однако затем этот подход был пересмотрен. Было решено изначально объединить и отправить два модуля как единую конструкцию на одной ракете. Специалисты пришли к выводу, что это не только сэкономит стоимость миссии, но и снизит операционно-техническое риски для программы.

Станция Gateway – ключевое звено лунной программы "Артемида". Она расположится на эллиптической орбите спутника Земли. Ее главная задача – принимать пилотируемые и грузовые корабли, а также выполнять функцию "переправы", с которой астронавты будут высаживаться на поверхность Луны. Другая важная цель миссии – тестирование технологий для последующей высадки людей на Марсе.

В настоящее время компания Илона Маска разрабатывает и испытывает прототип корабля Starship, который призван доставить человека на Марс уже в ближайшие годы. В ближайшее время состоится тестовый пуск версии SN10. Аппарату предстоит взмыть на 10-километровую высоту и затем благополучно приземлиться, как это делают ракеты Falcon 9.