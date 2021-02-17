Цели и методы. Вера Васильева – об атмосфере ненависти

В последние недели я особенно явственно ощущаю дыхание ненависти – иногда холодной, иногда горячей, – захлестнувшей нашу страну. Эта волна становилась всё заметнее с 2014 года, после присоединения Крыма к России. Нарастанию этого чувства, на мой взгляд, способствовала пропаганда по государственному телевидению, полная агрессии по отношению к свободной мысли и внешнему миру. Вероятно, и пандемия коронавируса тоже сыграла свою негативную роль. Но особенно очевидно эта ненависть проявилась во время протестов конца января и начала февраля, после ареста Алексея Навального.

Зачастую ненависть исходит с обеих сторон – в первую очередь от представителей государственной репрессивной машины, но и от тех, кто протестовал по всей стране против сложившейся за два десятилетия системы отношений государства с гражданами. Действительно, мягко говоря, проблематично думать о поисках взаимопонимания и диалога, когда тебя бьют дубинкой по голове. Что очень важно: вопреки телепропаганде, митинги были мирными, а проявления физической агрессии со стороны их участников по отношению к полицейским и росгвардейцам – единичными. Но всё же мне кажется, что даже в советское тоталитарное время было гораздо меньше агрессии, ненависти, меньше эмоций. И уже понятно, что дубинки и электрошокеры не решат накопившихся проблем. Наверное, можно посадить всех, кто решается бунтовать открыто, заставить молчать и бояться остальных. Но подспудно взаимная ненависть по-прежнему будет нарастать и когда-то обязательно прорвется наружу.

Нам остро не хватает таких, как Сахаров, людей с "правозащитными" душами

После митингов мы видели и противоположный пример – гражданской солидарности. Граждане объединялись, чтобы вместе более эффективно помогать тем, кто отбывал административные аресты в центре временного содержания в деревне Сахарово в Новой Москве, чтобы хотя бы минимально улучшить те нечеловеческие условия, в которых оказались лишённые свободы. Но, по-моему, важно помнить, что до того, как в Сахарове оказались участники протестов против власти, в этом изоляторе, в тех же ужасных условиях годами содержались иностранные граждане, ожидавшие экстрадиции из России на родину, и об этом мало кто говорил и слышал. Это ведь тоже о разобщенности. Конечно, гораздо проще сочувствовать разделяющему твои мысли оппоненту власти (или, скажем, больным детям, как мне заметила знакомая по фейсбуку), чем чуждому и малопонятному мигранту. Однако такой путь – тоже путь к разобщению, а не к консолидации, и он делает общество только уязвимее перед репрессиями.

Поэтому идеи защиты прав человека, о которых говорил и которые стремился претворить в жизнь в России ещё Андрей Сахаров, как мне кажется, могли бы служить сегодня моральным ориентиром. Нужно объединение общества на основе общегуманистических идей. Нам остро не хватает таких, как Сахаров, людей с "правозащитными" душами. Не хватает тех, кто мог бы встать на защиту любых несправедливо преследуемых, всех политических заключенных, список которых угрожающе разрастается год от года. Не имеет значения, за какие конкретно мнения преследуются эти люди, но важно, что они преследуются за ненасильственную борьбу за свои убеждения. Нам нужно опять обращение к ценностям прав человека, во многом дискредитированным в России стараниями одиозной пропаганды и пошатнувшимся во всем мире из-за пандемии. Они могли бы послужить для современных политиков (прежде всего оппозиционных) примером, когда не только несправедливость, происходящая в твоей стране, воспринимается как абсолютно неприемлемая, но и предлагается созидательная альтернатива.

Очень важно помнить и постоянно напоминать людям, что все могут равно высказывать свои личные суждения, неважно какие, все обладают равными правами. Важно регулярно говорить обо всех политических заключенных – не имеет значения, являлся ли этот человек борцом с авторитарным режимом и коррупцией, как Навальный, или же он до своего ареста жил обыкновенной частной жизнью. Нельзя ни о ком забывать: ни о лидере оппозиции, только что на глазах всего мира помещенном за решетку, ни о бывшем сотруднике ЮКОСа Алексее Пичугине, сидящем в тюрьме уже почти 18 лет. Нельзя в этом произволе, охватившем Россию, оставлять без поддержки нуждающихся в ней, и отнюдь не только "своих". Даже если я не разделяю политические или иные взгляды того или другого сидельца (к примеру, того же Навального), это совершенно не означает, что то, что произошло, происходит и ещё будет происходить с ним, меня не касается. Нет, это и моё дело тоже. Пока мы будем воспринимать такие вещи как нечто постороннее (а так, к сожалению, обычно поступает большинство), ничего вокруг не изменится. Человеческая жизнь, человеческое достоинство, права и свободы останутся ничем.

Методы, к которым мы прибегаем ради достижения сколь угодно замечательных, как мы убеждены, целей, важнее этих самых целей. Поэтому не дайте ненависти себя победить, тем самым разрушая самих себя.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал", лауреат премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека



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