Рэперу Славе КПСС срок ареста сократили до суток

Суд в Санкт-Петербурге сократил с семи до одних суток арест рэпера Вячеслава Машнова.

Об этом сообщает "МБХ-Медиа" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. По его словам, Машнов, известынй под творческими псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, освободится уже в четверг. "Суд сократил срок наказания до отбытого. Чем мотивировал - неизвестно. Была оглашена только резолютивная часть", – рассказал Прянишников.

Днём ранее Машнова арестовали на неделю из-за видео после акции в поддержку Алексея Навального. Рэперу вменили нарушение общественного порядка за кадры, на которых он идет по Невскому проспекту и выкрикивает различные лозунги.

Согласно материалам административного дела, "проходя вдоль дома 88 по Невскому проспекту, Машнов выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц". Рэпер вину не признал.