Любови Соболь предъявлено обвинение по делу о квартире сотрудника ФСБ

Следственный комитет России предъявил обвинение в нарушении неприкосновенности жилища соратнице Алексея Навального, юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом сообщается на странице Соболь в фейсбуке, которую в данный момент ведёт её команда.

По версии следствия, Соболь применением насилия или угрозой его применения в декабре прошлого года проникла в квартиру к предполагаемому участнику покушения на Алексея Навального, сотруднику ФСБ Константина Кудрявцева. Следователи утверждают, что оппозиционерка схватила за руку тёщу Кудрявцева и оттолкнула, а затем обошла квартиру и ушла.

Команда Соболь сообщает, что с пятницы, 11 февраля, её будут возить в главное следственное управление по Москве для ознакомления с делом. Предполагается, что судебные заседания начнутся через одну или две недели. Дело Соболь ведут шесть следователей.