Любови Соболь предъявлено обвинение по делу о квартире сотрудника ФСБ

Следственный комитет России предъявил обвинение в нарушении неприкосновенности жилища соратнице Алексея Навального, юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом сообщается на странице Соболь в фейсбуке, которую в данный момент ведёт её команда.
По версии следствия, Соболь применением насилия или угрозой его применения в декабре прошлого года проникла в квартиру к предполагаемому участнику покушения на Алексея Навального, сотруднику ФСБ Константина Кудрявцева. Следователи утверждают, что оппозиционерка схватила за руку тёщу Кудрявцева и оттолкнула, а затем обошла квартиру и ушла.
Команда Соболь сообщает, что с пятницы, 11 февраля, её будут возить в главное следственное управление по Москве для ознакомления с делом. Предполагается, что судебные заседания начнутся через одну или две недели. Дело Соболь ведут шесть следователей.
- Любовь Соболь была задержана 21 декабря прошлого года у дома Кудрявцева в Москве. Она утверждает, что хотела встретиться с сотрудником ФСБ и задать ему вопросы об отравлении Навального. По словам Соболь, она звонила в дверь его квартиры, из которой вышла тёща Кудрявцева, которая и написала затем заявление о проникновении в жилище. Впоследствии выяснилось, что тёща живёт в соседней квартире.
- В ФБК считают дело в отношении Соболь политически мотивированным и сфабрикованным с целью помешать её участию в выборах депутатов Госдумы. Максимальное наказание по статье, по которой выдвинуто обвинение, – два года лишения свободы.
- 21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого он идентифицировал как Кудрявцева и который фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года в Томске сотрудниками спецслужбы. ФСБ назвала запись разговора с Кудрявцевым "подделкой".
- Соболь сейчас находится под домашним арестом по другому уголовному делу – о нарушении санитарных норм. Оно было возбуждено после акций протеста 23 января нынешнего года.
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