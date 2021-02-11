В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейского

В Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего уроженца Тверской области, которого подозревают в применении насилия против сотрудников полиции на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

По версии полицейских, участник акции оказал сопротивление во время своего задержания на Пионерской площади и "причинил телесные повреждения" одному сотрудников ведомства. Какие именно повреждения были нанесены, не уточняется.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал до 30 марта участников протестной акции 31 января Евгения Туганкова и Кирилла Богданова. Их обвиняют в нападении на сотрудников полиции и Росгвардии.