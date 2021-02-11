В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на полицейского

В Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего уроженца Тверской области, которого подозревают в применении насилия против сотрудников полиции на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
По версии полицейских, участник акции оказал сопротивление во время своего задержания на Пионерской площади и "причинил телесные повреждения" одному сотрудников ведомства. Какие именно повреждения были нанесены, не уточняется.
Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал до 30 марта участников протестной акции 31 января Евгения Туганкова и Кирилла Богданова. Их обвиняют в нападении на сотрудников полиции и Росгвардии.
- 23 и 31 января в Санкт-Петербурге и других российских городах прошли крупные протестные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В общей сложности по России полиция задержала более 6 тысяч человек. После протестных акций в Петербурге возбудили как минимум семь уголовных дел.
- Одним из подозреваемых по делу об ударе сотрудника полиции стал 39-летний петербуржец, отец семи детей Андрей Ломов, которого арестовали, несмотря малолетних детей в семье. Супруга Ломова рассказывала корреспонденту сайта Север.Реалии, что на митинге его толкнул сотрудник ОМОН с такой силы, что пришлось снимать побои в больнице.
- Еще один арестованный - Артём Попов - он отправлен под стражу за толчок полицейского на протестной акции 31 января. Скорее всего, речь идет об инциденте, когда после стычки протестующих с полицией один из сотрудников МВД достал табельный пистолет и направил его в сторону толпы.
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