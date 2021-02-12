Зонтик с ядом и скульптура Берии. Распродажа артефактов КГБ

13 февраля в американском городе Беверли-Хиллс состоится не самый обычный аукцион: на нем будут продавать экспонаты первого в США "Музея шпионажа КГБ", который открылся в Нью-Йорке в январе 2019-го и успел просуществовать всего год с небольшим, закрывшись в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Многие из лотов перекликаются с новейшей историей теперь уже российских спецслужб. Основателем нью-йоркского музея был уроженец Литвы Юлюс Урбайтис – он десятки лет собирал экспонаты для него по всему миру, в первую очередь в постсоветских государствах и странах Восточной Европы, где они сохранились у коллекционеров и в семьях, члены которых так или иначе были связаны с работой спецслужб.

Коронавирус вынудил закрыться музей, но агрессивные действия российских спецслужб, которые оказались в центре внимания всего мира после попыток отравить "Новичком" Сергея и Юлию Скрипаль, Алексея Навального и других неугодных Кремлю людей, могут помочь Урбайтису увеличить выручку от продажи собранных им артефактов. Один из самых дорогих экспонатов коллекции Урбайтиса тоже связан с отравлением. Это копия зонтика со спрятанным в нем механизмом для укола отравляющим веществом. Именно таким зонтиком в сентябре 1978 года в Лондоне по заказу КГБ был убит болгарский диссидент Георгий Марков. Спустя 40 лет теперь уже ГРУ выбрало одной из мишеней для использования яда "Новичок" еще одного гражданина Болгарии – бизнесмена Емельяна Гебрева, поставлявшего оружие в Грузию и в Украину. Если верить каталогу аукциона, некоторые лоты сможет позволить себе купить даже небогатый человек: например, за 50–75 долларов можно получить советский противогаз или небольшой бюст Дзержинского. На торги будет выставлено около 400 экспонатов музея. В их числе – не только предметы, которые использовались КГБ, но и шпионские гаджеты нового времени, когда это ведомство стало называться Федеральной службой безопасности и во многом вернуло себе прежнее могущество, на миг утраченное в начале 90-х годов. Например, на этой пачке сигарет "Мальборо", которая на самом деле является замаскированной миниатюрной видеокамерой, уже есть знакомое всем россиянам предупреждение Минздрава о вреде курения.

На следующем фото – "Фиалка", один из самых дорогих лотов на аукционе. В Советском Союзе любили давать имена цветов и растений не только новым видам смертоносного оружия, но и шпионской технике. "Фиалка" – это шифровальная машина, разработанная в СССР вскоре после Второй мировой войны и использовавшаяся в странах Варшавского договора до 90-х годов прошлого века. Несмотря на то что "Фиалку" часто называют советским аналогом немецкой "Энигмы", она обладает меньшей криптостойкостью.

Следующий лот – радиостанция Р-394КМ, которую использовали советские разведчики в 1980-х годах. Потенциальному покупателю она может обойтись в сумму от 2 до 5 тысяч долларов, хотя на постсоветском пространстве такие радиостанции сохранились, и стоят они дешевле. При желании можно попробовать отыскать подобную технику самому: в августе 2019 года Р-394КМ в состоянии "как с завода" нашли в Германии, во время археологических раскопок древнеримской виллы.

А вот и тот самый зонтик, такой же, как использованный при отравлении Георгия Маркова. Бежавший в 1969 году из Болгарии Георгий Марков работал в Лондоне в болгарской службе Би-би-си. 7 сентября 1978 года он, проходя по мосту Ватерлоо, получил укол зонтиком от неизвестного лица. Укол был такой слабый, что Марков даже не обратил на него внимания. Дома он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Но и в больнице не сразу обнаружили след от укола – микроскопическую ранку на бедре. Через четыре дня 49-летний болгарский писатель и журналист скончался. Когда при вскрытии выяснилось, что причиной смерти стало высокотоксичное отравляющее вещество рицин, который попал в организм вместе с крошечной пулькой, Скотланд-Ярд открыл уголовное дело и начал расследование. В сентябре 2013 года это дело было закрыто из-за истечения 35-летнего срока давности.

18 января российского оппозиционного политика Алексея Навального судили в здании ОВД города Химки, где на стенах до сих пор висят портреты выдающихся чекистов своего времени, например, Генриха Ягоды. Следующий лот из нью-йоркского "Музея КГБ" тоже мог бы найти свое место в кабинете кого-то из нынешних сотрудников российских спецслужб: это раскрашенная скульптура Лаврентия Берии, одного из самых жестоких воплотителей сталинских репрессий, который сам был расстрелян в 1953 году. Может быть, на этот лот обратит внимание российский концерн "Росатом", объявивший недавно, что он планирует установить в Москве в павильоне атомной энергии на ВДНХ две фигуры бывшего наркома внутренних дел СССР.

Всего за 200–300 долларов (ориентировочно) американские любители советской экзотики смогут купить на аукционе в Беверли-Хиллс вот такой знак с изображением черепа и скрещенных костей, а также надписью "заражено". Он использовался сотрудниками железной дороги в 50–60-х годах, чтобы указывать машинистам, что они проезжают через сектор с возможным ядерным, химическим или биологическим заражением.

Не желаете закурить? (А заодно попасть на фото, сделанное скрытой камерой, правда, спрятанной не в пачке модных "Мальборо", а в упаковке советских сигарет "Праздничные").

В январе 2021 года у Ольги Ключниковой, главы предвыборного штаба Любови Соболь, при задержании отобрали телефон, а когда его вернули, оказалось, что в него довольно топорно установлен "жучок". То ли дело – эта пепельница КГБ со встроенным прослушивающим устройством!

КГБ пользовался не только собственными разработками. Как и простые советские люди, сотрудники советских спецслужб были рады надежной импортной технике – например, миниатюрным немецким фотокамерам Minox, которые с 1936 года производились в Латвии, а после войны – в Западной Германии.