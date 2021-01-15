"Жучок размером с автобус". Блогеры о прослушке в штабе Соболь

Ольгу Ключникову, главу предвыборного штаба Любови Соболь, задержали на семь суток рядом с домом Константина Кудрявцева, которого Навальный называет одним из участников покушения на его жизнь. При задержании у нее отобрали телефон, а когда его вернули, оказалось, что в него установлен "жучок" - сотрудники ФБК сняли подробное видео, где демонстрируется, как это выглядит и чем отличается переделанный телефон от обычного iPhone.

Ключникова сразу обнаружила, что с телефоном что-то не так: он заметно сбоил. Неаккуратная установка "жучка" и его размеры вызвали насмешки в соцсетях.

Алексей Навальный

Если вас удивляло, как же такой тупой Кудрявцев работает в ФСБ, то посмотрите, какой жучок они установили в телефон начальницы штаба Соболь. Размером с автобус.

Иван Бабицкий

Новый эпизод сериала про криворуких профанов из спецслужб - начальнику штаба Соболь после ареста вернули айфон, на который в меру своих скромных способностей поставили жучок.

Кирилл Шулика

Блин, у них еще и прослушка размером с трансформаторную будку.

Марат Гельман

Топорная работа. Это к тем, кто не верит, что наши спецслужбы деградировали. А так, ничего удивительного.

Устройство, впаянное в телефон, оказалось китайским - комментаторы быстро отыскали его на сайте AliExpress, где оно стоит меньше тысячи рублей.

Пурохита Пуромештхира

Это модуль схемотехнической разработки с АлиЭкспресс. На нем имеется GSM-модуль и соответствующие порты. Фактически, на нем можно собрать телефон в телефоне с помощью несложных манипуляций и программируемого микроконтроллера. Эта штука может не только подслушивать вас, но и отслеживать перемещения, или даже контролировать вашу видеокамеру.

Противники Навального настаивают, что спецслужбам никакой "жучок" не нужен - телефонные переговоры можно прослушивать и без него.

Анастасия Миронова

По поводу прослушки какой-то помощницы Соболь могу только похохотать. Я минимум дважды попадала под активную прослушку достоверно: это когда тебя слушают через микрофон телефона в режиме онлайн. Оба раза вели не меня, а людей, с кем я общалась: когда они оказывались со мной, слушался мой телефон.

Один раз слушали меня.

Ну а людей, которые были на прослушке, я встречала немало. Ещё больше - читала и писала о том, как сейчас слушаю телефоны.

Спешу расстроить группу поддержки Навального с Соболь: никакие жучки для прослушки не нужны, это неактуально, дорого глупо и бессмысленно. Слушают через микрофон телефона, которому не нужен собственный источник питания. Слушают номер, а не телефон. Если телефон упадет, его выкинут вместе с дорогим аппаратом. Зачем? Слушают легко и непринужденно через оборудование провайдера, который обязан его иметь и давать доступ без контроля. Ещё лет 10-12 назад в городе-миллионнике одновременно на активной прослушке могли находиться около 300 абонентов всех операторов в совокупности, это позволяло оборудование. В реальности слушали от силы пару десятков человек от ФСБ, до десятка - от МВД. И, возможно, кого-то вела военная разведка. Это были максимальные мощности, о каждой прослушке знал провайдер, большая часть приходилась на бизнесменов, которых прессовали.

Сейчас возможности для организации активной прослушки ограничиваются лишь человеческими ресурсами "слушателей": сколько сотрудников могут выставить единовременно "к динамику", столько и слушают. Записывать, теоретически, могут вообще всех, нон-стоп, правда, тоже встаёт вопрос ресурсов для долгосрочного хранения разговоров и, опять, людей для прослушивания. При этом оператор сейчас не знает, кого из его абонентов слушают.

В России есть несколько журналистов, которые очень детально выясняли, как это работает. Например, петербуржец Роман Захаров, он даже дело в ЕСПЧ выиграл против России по вопросам оборудования СОРМ. Правда, тронулся в последнее время, полный отрыв в демшизу. Но, если не совсем завяз в либеральных грантах, может в двух словах объяснить, почему байка про жучок в телефоне это просто байка.

Впрочем, этот вопрос возникает и у тех, кто с Навальным не воюет. Однако на него есть сразу несколько очевидных ответов.

Сергей Степанов

Интересно, если на айфон руководителя штаба Соболь приходится так топорно всаживать жучок, то других способов его контролировать у них нет? Я почему-то был уверен, что любой смартфон сам по себе уже прослушивающее устройство.

Михаил Молотков

Закон об Оперативно-разыскной деятельности позволяет прослушивать разговоры, используя оборудование оператора! Зачем эти сложности?

Василий Думик

конечно, не позволяет, например, при разговоре по мессенджеру, ну и также оборудование оператора не работает во всё остальное время, в отличие от впаянного микрофона. Блин, ну тривиальные же соображения

Рустем Адагамов

сложности - это как раз через оператора, а так жучок этот меньше тыс. руб стоит

Сергей Худяков

это не для прослушивания телефонных переговоров, а для прослушивания разговора возле телефона, даже если он выключен. Никакой оператор это не делает.

Дмитрий Овсяницкий

Жучок в iPhone штаба Любови Соболь. Сим-карта, GPS, микрофон. Слушает вызовы, помещения вокруг. Для контроля офиса (и мужа) лучше сделать подкидыша своими руками. Когда после осмотра-ареста-обыска телефон возвращают, пользоваться им больше не стоит. Ещё риски у посетителей тех мест, где технику сдают на входе.

Встречается в комментариях и досада в адрес компании Apple.

Максим Александрович Голубов

Зырил сейчас ролик. Якобы помощнице Любови Соболь жучок в телефон поставили. Телефон понятно Айфон. У меня классовая ненависть взыграла - пользовалась бы помощница Соболь кнопочной звонилкой как азъ, жучок бы туда не влез. Хоть Навальный и говорит против власти, но он и его люди далеки от народа как декабристы.

Компания, которая занимается ремонтом телефонов iPhone, тоже посмотрела ролик - и отметила халтурность работы силовиков.

Fixed.one Service

В Сети появился разбор айфона, внутрь которого неустановленные лица (предположительно, сотрудники российских спецслужб) установили устройство для прослушивания и отслеживания пользователя.

С технической стороны, сделано грамотно и где-то даже красиво. Аккумулятор располовинили, между секциями положили сам жучок, запитав его от того же аккумулятора. Возник вопрос: почему именно сюда? Потому что под стеклом задней панели iPhone X лежит металлическая основа корпуса. И если положить жучок, например, выше над аккумулятором, то эта основа будет препятствовать передаче сигнала. А вот в центре корпуса находится вырез для беспроводной зарядки, именно поэтому жучок тиснули прямо сюда. Да, пришлось разрезать секции аккумулятора, но зато сигнал был бы неплохим.

На 02-37 ведущий говорит, что жучок соприкасался с дисплеем чтобы, видимо, считывать то, что он отображает. На практике, это просто неаккуратно расположили жучок и он поцарапал защитную пленку экрана. В нашей работе видим такое регулярно.

В целом же надо отметить неаккуратное исполнение в целом. Если вы уж пихаете жучок, то лучше прорабатывайте детали. Сломали Face ID? Почините его. Восстановите влагозащитный контур, плюс винты то можно и новые было вкрутить. Юридические же аспекты оставим юристам.

В прокремлевских блогах ролик ФБК пытаются дискредитировать при помощи не слишком остроумных шуток.

В других пропагандистских блогах выбрали более продвинутую версию: "жучок" был, но спецслужбы его поставить не могли.

Мышь в овощном

Есть один несмешной анекдот:

- Знаешь, мне кажется, что у меня ФСБ в квартире прослушку поставила…

- Как ты догадался?

- Так в каждой комнате по новому шкафу откуда-то появилось…

Судя по всему, те мутные черти, которые придумали засунуть в айфон этого китайского жучка с Али-Экспресса – они тоже слышали этот анекдот.

Но не очень представляют себе, как на самом деле делаются такие вещи.

Все это после истории со звонком Навального Кудрявцеву вызывает только насмешки.

Кирилл Орешкин

Хотели бы нормально установить - установили бы!

Георг Мурманн

Так они и паять умеют! Это прогресс! После кирки и совковой лопаты - прямо нанотехнолоджи!

Алексей Бершидский

- Бабушка, почему у тебя такие большие микрочипы?

- Это чтобы лучше слышать тебя, деточка.

Комментаторы напоминают, что в стране действуют законы, запрещающие подобные вещи - но в том, что против силовиков они применяться не будут, никто не сомневается.

Андрей Пивоваров

Многие продолжают говорить, что в наших спецслужбах работают профессионалы и «если бы хотели отравить, то отравили». Просто посмотрите, как они попытались установить жучок в телефон главы штаба оппозиционного политика: по экрану айфона видно, что его вскрывали, болты явно откручивались, часть приложений просто перестала работать. Если же вскрыть телефон, то там сразу же бросается на глаза огромный жучок с сим-картой и gps-трекером.

Установка незаконной прослушки — это уголовное дело. У силовиков полный набор ОПГ: отравления, пытки, избиения, незаконное преследование и жучки. Это подходит бандитам, но точно не сотрудникам спецслужб. При этом уголовное дело заводится против Соболь, а Навального объявляют в федеральный розыск и всеми силами пытаются затруднить его возвращение в Россию.

Хотя должно быть с точностью наоборот. Силовики должны пойти под суд, а политики должны быть признаны потерпевшими.

Гурген Петросов

Просто напомню, что за прослушку политических оппонентов президент США Никсон был отправлен в отставку.

А то нам сейчас все трындят с экранов, что в США нет никакой демократии. А наш-то обнуленный все на месте и даже в бункере отсиживается...